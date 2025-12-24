Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Binlerce silah yüklü cephanelik otobüsü: İki yıllık takiple Düzce’de yakalandı

Binlerce silah yüklü cephanelik otobüsü: İki yıllık takiple Düzce’de yakalandı

13:0624/12/2025, Çarşamba
G: 24/12/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Adım adım izlendiler, otoyolda düğmeye basıldı: Düzce'den İstanbul'a giden sevkiyata büyük darbe
Adım adım izlendiler, otoyolda düğmeye basıldı: Düzce'den İstanbul'a giden sevkiyata büyük darbe

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen ve 23 ay süren teknik takibin ardından düzenlenen operasyonda, İstanbul'a sevk edilmek istenen binlerce silah parçası ele geçirildi. Kaçakçıların dikkat çekmemek için malzemeleri yolcu otobüsüne yüklediği tespit edildi.

Düzce Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde faaliyet gösteren bir silah kaçakçılığı şebekesine yönelik yaklaşık 2 yıl süren planlı bir çalışma yürüttü. Yapılan teknik ve fiziki takipler sonucunda, şüphelilerin 23 Aralık 2025 tarihinde büyük bir silah sevkiyatı yapacağı bilgisine ulaşıldı.


ADIM ADIM İZLENDİLER


Yüklemenin tamamlanmasının ardından otogar istikametinden otoyola bağlanan araçlar, polis ekiplerince durduruldu. Araçlarda yapılan aramalarda, birleştirildiğinde yaklaşık 2 bin 500 adet kaçak tabanca ele geçirildi.


Yapılan açıklama şöyle;

"Düzce Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde Düzce KOM Şube Müdürlüğünce yürütülen planlı/projeli dosya kapsamında, ilimizde faaliyet gösteren bir silah grubuna yönelik yaklaşık (23) ay öncesinde başlattığımız ve dönem dönemde teknik ve fiziki takip çalışmalarıyla devam ettirdiğimiz çalışmalarda,23.12.2025 günü şüphelilerin ilimizden çok sayıda silahı İstanbul iline götürecekleri yönünde bilgiler elde edilmesi üzerine; şahısların ikametleri adresleri, iş yerleri ve depo olarak kullandıkları adreslerde gerekli emniyet ve takip tedbirleri alınmıştır. Bu kapsamda, Tokuşlar Mahallesi’nde bulunan Depar Kauçuk isimli iş yerine, 81.. plakalı bir otomobil ile birlikte 58.. plakalı Öz Sivas logolu bir yolcu otobüsünün geldiği, tespit edilmiştir. Yapılan fiziki takipte, söz konusu iş yerinden silah parçalarının karton koliler ve mavi renkli torbalar içerisinde yolcu otobüsüne yüklendiği görülmüş; araçların hareket etmesi üzerine takibe başlanmıştır. Araçların otogar istikametinden otoyola bağlandıkları esnada operasyon düzenlenmiştir.



Araçlarda yapılan aramada;

(2.115) adet Tabanca Alt Gövdesi,

(2.100) adet Üst Kapak Takımı,

(2.100) adet Namlu,

(2.100) adet Tabanca İğnesi,

(2.000) adet Emniyet Mandalı,

(2.100) adet Mekanizma Yatağı,

(2.100) adet Üst Kapak Tutucu,

(2.100) adet Üst Kapak Düşürme Mandalı,

(2.100) adet İğne Kontrol Pimi,

(2.100) adet Arpacık,

(2.050) adet Tetik Tutucu,

(2.050) adet İğne Kurucu,

(1.680) adet Sökme Mandalı,

(1.500) adet Gez,

(1.400) adet Şarjör Çıkarma Düğmesi,

(885) adet İğne Tutucu,

(865) adet Tabanca Tetiği,

(11.110) adet İç Mekanizma Pimleri,

(4.200) adet Mekanizma Parçası,

(9) kg Muhtelif Tabanca Yayı,

(1) adet Silah Yapımında Kullanılan Çok Amaçlı Torna Tezgahı,

TOPLAMDA (46.655) ADET TABANCA PARÇASI,

Birleştirildiğinde bazı parçaları eksik olmakla beraber, yaklaşık (2.100) ADET TABANCA ELDE EDİLEBİLECEK MALZEME,

Ayrıca; Depoda yapılan aramada;

(2) adet 9x19 çapında Ruhsatsız Tabanca,

(1) adet 7x65 çapında Ruhsatsız Tabanca,

(100) adet 9x19 çapında Fişek,

(52) adet 7x65 çapında Fişek ele geçirilmiştir.

Olayla bağlantılı olduğu tespit edilen şüpheliler; 6136 SKM suçundan gözaltına alınmış olup, operasyonla ilgili detaylı tahkikat işlemleri devam etmektedir."




#son dakika
#Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı
#operasyon
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
11. YARGI PAKETİ SON DAKİKA AÇIKLAMALAR: Kritik madde değişiyor! 11. Yargı Paketi Meclis'ten geçti mi, hangi maddeler ne zaman onaylanacak? Af maddeleri...