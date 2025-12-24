Binlerce silah yüklü cephanelik otobüsü: İki yıllık takiple Düzce’de yakalandı

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen ve 23 ay süren teknik takibin ardından düzenlenen operasyonda, İstanbul'a sevk edilmek istenen binlerce silah parçası ele geçirildi. Kaçakçıların dikkat çekmemek için malzemeleri yolcu otobüsüne yüklediği tespit edildi.
Düzce Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde faaliyet gösteren bir silah kaçakçılığı şebekesine yönelik yaklaşık 2 yıl süren planlı bir çalışma yürüttü. Yapılan teknik ve fiziki takipler sonucunda, şüphelilerin 23 Aralık 2025 tarihinde büyük bir silah sevkiyatı yapacağı bilgisine ulaşıldı.
ADIM ADIM İZLENDİLER
Yüklemenin tamamlanmasının ardından otogar istikametinden otoyola bağlanan araçlar, polis ekiplerince durduruldu. Araçlarda yapılan aramalarda, birleştirildiğinde yaklaşık 2 bin 500 adet kaçak tabanca ele geçirildi.
"Düzce Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde Düzce KOM Şube Müdürlüğünce yürütülen planlı/projeli dosya kapsamında, ilimizde faaliyet gösteren bir silah grubuna yönelik yaklaşık (23) ay öncesinde başlattığımız ve dönem dönemde teknik ve fiziki takip çalışmalarıyla devam ettirdiğimiz çalışmalarda,23.12.2025 günü şüphelilerin ilimizden çok sayıda silahı İstanbul iline götürecekleri yönünde bilgiler elde edilmesi üzerine; şahısların ikametleri adresleri, iş yerleri ve depo olarak kullandıkları adreslerde gerekli emniyet ve takip tedbirleri alınmıştır. Bu kapsamda, Tokuşlar Mahallesi’nde bulunan Depar Kauçuk isimli iş yerine, 81.. plakalı bir otomobil ile birlikte 58.. plakalı Öz Sivas logolu bir yolcu otobüsünün geldiği, tespit edilmiştir. Yapılan fiziki takipte, söz konusu iş yerinden silah parçalarının karton koliler ve mavi renkli torbalar içerisinde yolcu otobüsüne yüklendiği görülmüş; araçların hareket etmesi üzerine takibe başlanmıştır. Araçların otogar istikametinden otoyola bağlandıkları esnada operasyon düzenlenmiştir.
(2.115) adet Tabanca Alt Gövdesi,
(2.100) adet Üst Kapak Takımı,
(2.100) adet Namlu,
(2.100) adet Tabanca İğnesi,
(2.000) adet Emniyet Mandalı,
(2.100) adet Mekanizma Yatağı,
(2.100) adet Üst Kapak Tutucu,
(2.100) adet Üst Kapak Düşürme Mandalı,
(2.100) adet İğne Kontrol Pimi,
(2.100) adet Arpacık,
(2.050) adet Tetik Tutucu,
(2.050) adet İğne Kurucu,
(1.680) adet Sökme Mandalı,
(1.500) adet Gez,
(1.400) adet Şarjör Çıkarma Düğmesi,
(885) adet İğne Tutucu,
(865) adet Tabanca Tetiği,
(11.110) adet İç Mekanizma Pimleri,
(4.200) adet Mekanizma Parçası,
(9) kg Muhtelif Tabanca Yayı,
(1) adet Silah Yapımında Kullanılan Çok Amaçlı Torna Tezgahı,
TOPLAMDA (46.655) ADET TABANCA PARÇASI,
Birleştirildiğinde bazı parçaları eksik olmakla beraber, yaklaşık (2.100) ADET TABANCA ELDE EDİLEBİLECEK MALZEME,
Ayrıca; Depoda yapılan aramada;
(2) adet 9x19 çapında Ruhsatsız Tabanca,
(1) adet 7x65 çapında Ruhsatsız Tabanca,
(100) adet 9x19 çapında Fişek,
(52) adet 7x65 çapında Fişek ele geçirilmiştir.
Olayla bağlantılı olduğu tespit edilen şüpheliler; 6136 SKM suçundan gözaltına alınmış olup, operasyonla ilgili detaylı tahkikat işlemleri devam etmektedir."