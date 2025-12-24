Binlerce silah yüklü cephanelik otobüsü: İki yıllık takiple Düzce’de yakalandı

Düzce Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde faaliyet gösteren bir silah kaçakçılığı şebekesine yönelik yaklaşık 2 yıl süren planlı bir çalışma yürüttü. Yapılan teknik ve fiziki takipler sonucunda, şüphelilerin 23 Aralık 2025 tarihinde büyük bir silah sevkiyatı yapacağı bilgisine ulaşıldı.

"Düzce Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde Düzce KOM Şube Müdürlüğünce yürütülen planlı/projeli dosya kapsamında, ilimizde faaliyet gösteren bir silah grubuna yönelik yaklaşık (23) ay öncesinde başlattığımız ve dönem dönemde teknik ve fiziki takip çalışmalarıyla devam ettirdiğimiz çalışmalarda,23.12.2025 günü şüphelilerin ilimizden çok sayıda silahı İstanbul iline götürecekleri yönünde bilgiler elde edilmesi üzerine; şahısların ikametleri adresleri, iş yerleri ve depo olarak kullandıkları adreslerde gerekli emniyet ve takip tedbirleri alınmıştır. Bu kapsamda, Tokuşlar Mahallesi’nde bulunan Depar Kauçuk isimli iş yerine, 81.. plakalı bir otomobil ile birlikte 58.. plakalı Öz Sivas logolu bir yolcu otobüsünün geldiği, tespit edilmiştir. Yapılan fiziki takipte, söz konusu iş yerinden silah parçalarının karton koliler ve mavi renkli torbalar içerisinde yolcu otobüsüne yüklendiği görülmüş; araçların hareket etmesi üzerine takibe başlanmıştır. Araçların otogar istikametinden otoyola bağlandıkları esnada operasyon düzenlenmiştir.