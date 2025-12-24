Şile’de rüşvete ikinci operasyon

Rüşvetle gündemden düşmeyen CHP’li belediyelerden birisi de Şile. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Şile Belediyesi’ne yönelik “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “irtikap”, “rüşvet” ve “ihaleye fesat karıştırma” suçlarından yürüttüğü soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Suç örgütünün deşifresine yönelik HTS kayıtları ve MASAK raporundaki hesap hareketleri incelendi, biri cezaevinde toplam 23 şüphelinin soruşturmaya konu suçlara karıştıkları belirlendi. Cezaevindeki ismin Aziz İhsan Aktaş soruşturması kapsamında temmuz ayında tutuklanan CHP Parti Meclisi (PM) Üyesi Baki Aydöner olduğu öğrenilirken, diğer 22 şüpheli düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı.

Halis Kökbalık, Tonguç Çoban, Ali Çetin Arslanalp

CHP’Lİ YÖNETİCİLER SORGUDA

Dün gözaltına alınanlar arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ndeki rüşvet ve yolsuzluk gerekçesiyle tutuklanan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun danışmanlığını yapan Tonguç Çoban, Şile Belediyesi CHP’li meclis üyeleri Halis Kökbalık ile Ali Çetin Arslanalp ve eski CHP Şile Gençlik Kolları Başkanı Oğuzhan Bodur da yer aldı. Bodur’un belediyede “büro memuru” kadrosunda sigortalı olduğu öğrenildi.

BAŞKAN VE EKİBİ TUTUKLU

Soruşturma kapsamında Şile Belediyesi’ne ilk operasyon 10 Temmuz’da gerçekleşmiş, CHP’li Belediye Başkanı Özgür Kabadayı, Oğuz Kaçmaz, Tuncay Tolga Özçakmak, Ali Şafak ve Evren Buçhan tutuklanmıştı. Belediye avukatı Ali Şafak, iskan sorununu çözme karşılığında bir iş adamından AVM’de 20 bin avro alırken suçüstü yakalanmıştı.







