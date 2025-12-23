İBB Meclisi üyeliği için 15 bin dolar vermiş

CHP Pendik Belediye Meclisi Üyesi Kutlu Özdemir, CHP Pendik İlçe Başkanlığı’na sunduğu dilekçede, 2024 Yerel Seçimleri öncesinde ön sıralardan İBB Meclisi üyeliği adaylığı için Pendik İlçe Başkan Yardımcısı Ayhan Boz’a 15 bin dolar verdiğini öne sürdü. Özdemir, söz konusu paranın CHP Pendik İlçe Başkanı Niyazi Güneri’nin bilgisi dahilinde, ilçe sekreteri gözetiminde teslim edildiğini ancak parti kayıtlarına girmediğini iddia etti.
İBB Meclisi üyeliği adaylığı için “seçilebilecek sıraya” yazılma beklentisiyle 15 bin dolar harcayan CHP’li Kutlu Özdemir, paranın nerede olduğunun araştırılmasını istedi. CHP Pendik İlçe Başkanlığı evrak kayıtlarına 1938/2024 numarasıyla giren 22 Nisan 2024 tarihli dilekçede, Pendik Belediye Meclisi Üyesi Kutlu Özdemir, 2023 yılı Ekim ayında Pendik İlçe İdari İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Ayhan Boz ile yaptığı görüşmeleri ayrıntılarıyla anlattı. Özdemir, Boz ile Pendik Sahili’nde bulunan bir restoranda buluştuklarını, bu görüşmeye İlçe Sekreteri Mustafa Barış Başarslan’ın da katıldığını belirtti. Dilekçede, söz konusu buluşmada Boz’a, o günkü kurla yaklaşık 450 bin TL’ye karşılık gelen 15 bin doların teslim edildiği açıkça ifade edildi. Özdemir, masada yaptığı konuşmada, bu parayı verirken “Herhangi bir beklentisi olmadığını” söylediğini ancak daha önce defalarca dile getirdiği üzere hedefinin İBB Meclisi üyesi olabilecek bir sıraya yazılmak olduğunu, bu gerçekleşmeyecekse aday olmak istemediğini de açıkça beyan ettiğini dilekçesinde kayda geçirdi.
PARANIN AKİBETİ ARAŞTIRILSIN
Daha sonra yaptığı araştırmalarda, teslim edilen paranın kendisine söylendiği gibi başka parti üyeleri üzerinden de olsa CHP Pendik İlçe Başkanlığı hesabına resmi yollarla hiç girmediğini tespit ettiğini belirten Özdemir, paranın akıbetinin belirsiz olduğunu dile getirdi. Dilekçede, paranın İlçe Başkanı Niyazi Güneri’nin bilgisi ve talimatı dahilinde, İlçe Sekreteri gözetiminde Ayhan Boz’a teslim edildiği, ancak resmileştirileceği belirtilmesine rağmen bu işlemin yapılmadığı iddia edildi. Özdemir, dilekçesinin sonunda, seçim kampanyalarında kullanılmak amacıyla verdiğini belirttiği 15 bin doların akıbetinin araştırılmasını ve konu hakkında ilgili parti kurulları tarafından gereğinin yapılmasını talep etti. Öte yandan Özdemir'in meclis üyeliği için verdiği paraya dair bilgilerin meclis kayıtlarına girmesi dikkat çekti.