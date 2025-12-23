İBB Meclisi üyeliği için 15 bin dolar vermiş

İBB Meclisi üyeliği adaylığı için “seçilebilecek sıraya” yazılma beklentisiyle 15 bin dolar harcayan CHP’li Kutlu Özdemir, paranın nerede olduğunun araştırılmasını istedi. CHP Pendik İlçe Başkanlığı evrak kayıtlarına 1938/2024 numarasıyla giren 22 Nisan 2024 tarihli dilekçede, Pendik Belediye Meclisi Üyesi Kutlu Özdemir, 2023 yılı Ekim ayında Pendik İlçe İdari İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Ayhan Boz ile yaptığı görüşmeleri ayrıntılarıyla anlattı. Özdemir, Boz ile Pendik Sahili’nde bulunan bir restoranda buluştuklarını, bu görüşmeye İlçe Sekreteri Mustafa Barış Başarslan’ın da katıldığını belirtti. Dilekçede, söz konusu buluşmada Boz’a, o günkü kurla yaklaşık 450 bin TL’ye karşılık gelen 15 bin doların teslim edildiği açıkça ifade edildi. Özdemir, masada yaptığı konuşmada, bu parayı verirken “Herhangi bir beklentisi olmadığını” söylediğini ancak daha önce defalarca dile getirdiği üzere hedefinin İBB Meclisi üyesi olabilecek bir sıraya yazılmak olduğunu, bu gerçekleşmeyecekse aday olmak istemediğini de açıkça beyan ettiğini dilekçesinde kayda geçirdi.