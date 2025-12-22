CHP’li vekilden eski şoföre baskı ve tehdit

Duruma itiraz ettikten sonra işten çıkarılan Dural, bunun ardından sistematik baskıya maruz kalarak, iş bulmasının engellendiğini iddia etti. Başvurduğu firmalara Erol’un çevresi tarafından baskı yapıldığını anlatan Bural, kamuda ve özel sektörde iş bulamadığını belirtti.

ANNEMİ ARAYIP KORKUTTULAR

Ailesinin geçimini sağlamak için seyyar kokoreç tezgahıyla çalışmak zorunda kaldığını söyleyen Bural, bir süre kokoreç dükkanı açtığını ancak bu girişimin de baskılar nedeniyle sürdürülemediğini kaydetti. Bural, “Zabıta, ilçe tarım ve maliye ekipleri sürekli denetim yaptı. Art arda cezalar kesildi. Anlam veremediğim gerekçelerle dükkanımı kapatmak zorunda kaldım” dedi. Yaşanan baskıların ailesine kadar uzandığını öne süren Bural, annesinin de tehdit edildiğini iddia etti. Bural, “Firmanın muhasebecisi olduğu söylenen biri annemi arayıp, ‘Gürsel Bey’in kuzeni Cumhuriyet Başsavcılığı’nda, oğlun susmazsa hapse attırırız’ dedi. Annem bu süreçte hastalandı” ifadelerini kullandı.

BELEDİYEYE 1 GÜN BİLE GİTMEDİ

Belediyeden maaş almasına rağmen bir gün bile belediyeye gitmediğini söyleyen Dural, “Gürsel Erol’un ailesinin ev işlerinden köpek gezdirmeye, ev taşımaya kadar her işi yaptım. Vekilin eşi bana, ‘Susarsan hayatına rahat devam edersin, konuşursan iş değişir’ şeklinde uyarıda bulundu. Beşiktaş Belediyesi ve diğer CHP’li belediyelerden maaş alan, ancak özel işlerde çalıştırılan personeller var. İnsanlar işini kaybetme korkusuyla konuşamıyor” diye anlattı.







