Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Mali suç örgütlerine operasyon: 115 gözaltı

Mali suç örgütlerine operasyon: 115 gözaltı

09:4017/09/2025, Çarşamba
DHA
Sonraki haber
49 ilde düğmeye basıldı.
49 ilde düğmeye basıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, mali suç örgütlerine yönelik 49 ilde düzenlenen operasyonda 115 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, mali suç örgütlerine yönelik polis tarafından düzenlenen operasyonu sosyal medya hesabından paylaştı.

Buna göre; 49 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda 115 şüpheli yakalandı.

Yakalanan şüphelilerin haklarında; 'Tefecilik', 'Kişilere karşı nitelikli dolandırıcılık', 'Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına yönelik nitelikli dolandırıcılık', 'İhaleye fesat karıştırmak', 'Rüşvet, zimmet ve irtikap', 'Vergi Usul Kanununa muhalefet', 'Resmi belgede sahtecilik', 'Parada sahtecilik' suçlarından soruşturma başlatıldı.



#İçişleri Bakanlığı
#suç örgütü
#emniyet
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Sumud Filosu ne zaman Gazze'ye varacak?