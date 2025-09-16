'DOKTORLUKTAN ALINMASINI İSTİYORUM’





Nihat Çuhadar ise eşi Kevser’in büyük bir rahatsızlığı olmadığını söyleyerek, "Bir kere ağrısı oldu hastaneye gittik. 'Safra kesesi ameliyatı olması lazım' dediler. Sonra biz, 'Sezaryen ameliyatı oldu, bir sıkıntı olur mu?' dedik. Doktor 'Yok, hemen yaparım, 4 saat sonra da emzirebilirsiniz' dedi. Biz de doktora güvendik, ameliyatımızı olduk. Zaten basit bir ameliyattı. Başımıza bunların geleceğini bilemedik. Yani biz yürüyerek gittik ama ölü bir şekilde çıktık. 1,5 sene oldu daha evleneli, 2 aylık çocuğumuz var. Annesiz kaldı. Hastaneden ve doktordan şikayetçiyiz. Hastanenin kapatılmasını istiyorum. Doktorun da ceza almasını istiyorum. Başka bebekler annesiz kalmasın diye doktorluktan alınmasını istiyorum. Herhangi bir hastanede olsaydı hiçbir zarar görmeyecekti. Bizi hastane ve doktor çok mağdur etti" diye konuştu.