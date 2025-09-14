Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Yerel Gündem
Bayrampaşa Belediyesi’ne operasyon

Bayrampaşa Belediyesi’ne operasyon

Burak Doğan
04:0014/09/2025, Pazar
G: 14/09/2025, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
Hasan Mutlu
Hasan Mutlu

Yolsuzluk ve rüşvet soruşturmalarıyla gündemden düşmeyen CHP’li belediyelere Bayrampaşa Belediyesi de eklendi. Aralarında Belediye Başkanı Hasan Mutlu ve belediye başkan yardımcılarının da bulunduğu 45 şüpheli ‘rüşvet’, ‘nitelikli dolandırıcılık’ ve ‘ihaleye fesat karıştırmak’ suçlarından gözaltına alındı.

Yolsuzluk ve rüşvet soruşturmalarıyla gündemden düşmeyen CHP’li belediyelere bir yenisi daha eklendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Bayrampaşa Belediyesi’ne yönelik “irtikap”, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “ihaleye fesat karıştırmak” suçlarından soruşturma açtı. Suça karıştıkları iddiasıyla 48 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, aralarında Belediye Başkanı Hasan Mutlu ve Belediye Başkan Yardımcıları Atilla Özen, Hakan Baş, Lütfi Kadıoğulları, Gündüz Kalkan ve Hukuk İşleri Müdürü Bilgehan Yağcı'nın da bulunduğu 45 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar arasında Başkan Mutlu’nun kardeşleri Fidan Yetim, Çağla Konat ve Ayhan Mutlu ile başkanın arkadaşı Hacı Subaşı da var. İş insanları Emin Sönmez, Kadir Kurt, İlhan Akbayır, Yasin Sönmez, başkanın şoförü Serkan Satılmış, Özel Kalem Rıdvan Öztürk ve Başkan Danışmanı Ahmet Tufan da gözaltında.

72 ADRESTE ARAMA YAPILDI

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine götürüldü. Bayrampaşa Belediyesi ile şüphelilere ait 72 adreste ekiplerce arama yapıldı.

FİRARİLER ARANIYOR

Haklarında gözaltı kararı bulunan Belediye Başkan Yardımcısı Özlem Tut ve Başkan Mutlu’nun kız kardeşi Melek Topal ise firari. Adreslerinde bulunamayan şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Yolsuzluğa karışanlara MHP’den ihraç

  • Bayrampaşa Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınanlar arasında MHP İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi Yasin Sönmez ile Bayrampaşa İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Emin Sönmez de yer aldı. MHP bu iki ismi kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk etti. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, “Adı geçen şahısların partimiz ile ilişiği kalmamıştır” açıklamasını yaptı.


#yolsuzluk
#Hasan Mutlu
#Bayrampaşa Belediyesi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
KPSS atama yerleştirme puanları: KPSS 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95 puanı ile nereye girilir?