Bayrampaşa Belediyesi’ne operasyon

Yolsuzluk ve rüşvet soruşturmalarıyla gündemden düşmeyen CHP’li belediyelere Bayrampaşa Belediyesi de eklendi. Aralarında Belediye Başkanı Hasan Mutlu ve belediye başkan yardımcılarının da bulunduğu 45 şüpheli ‘rüşvet’, ‘nitelikli dolandırıcılık’ ve ‘ihaleye fesat karıştırmak’ suçlarından gözaltına alındı.
Yolsuzluk ve rüşvet soruşturmalarıyla gündemden düşmeyen CHP’li belediyelere bir yenisi daha eklendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Bayrampaşa Belediyesi’ne yönelik “irtikap”, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “ihaleye fesat karıştırmak” suçlarından soruşturma açtı. Suça karıştıkları iddiasıyla 48 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, aralarında Belediye Başkanı Hasan Mutlu ve Belediye Başkan Yardımcıları Atilla Özen, Hakan Baş, Lütfi Kadıoğulları, Gündüz Kalkan ve Hukuk İşleri Müdürü Bilgehan Yağcı'nın da bulunduğu 45 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar arasında Başkan Mutlu’nun kardeşleri Fidan Yetim, Çağla Konat ve Ayhan Mutlu ile başkanın arkadaşı Hacı Subaşı da var. İş insanları Emin Sönmez, Kadir Kurt, İlhan Akbayır, Yasin Sönmez, başkanın şoförü Serkan Satılmış, Özel Kalem Rıdvan Öztürk ve Başkan Danışmanı Ahmet Tufan da gözaltında.
72 ADRESTE ARAMA YAPILDI
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine götürüldü. Bayrampaşa Belediyesi ile şüphelilere ait 72 adreste ekiplerce arama yapıldı.
FİRARİLER ARANIYOR
Haklarında gözaltı kararı bulunan Belediye Başkan Yardımcısı Özlem Tut ve Başkan Mutlu’nun kız kardeşi Melek Topal ise firari. Adreslerinde bulunamayan şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Yolsuzluğa karışanlara MHP’den ihraç
- Bayrampaşa Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınanlar arasında MHP İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi Yasin Sönmez ile Bayrampaşa İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Emin Sönmez de yer aldı. MHP bu iki ismi kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk etti. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, “Adı geçen şahısların partimiz ile ilişiği kalmamıştır” açıklamasını yaptı.