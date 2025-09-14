Bayrampaşa Belediyesi’ne operasyon

Yolsuzluk ve rüşvet soruşturmalarıyla gündemden düşmeyen CHP’li belediyelere bir yenisi daha eklendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Bayrampaşa Belediyesi’ne yönelik “irtikap”, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “ihaleye fesat karıştırmak” suçlarından soruşturma açtı. Suça karıştıkları iddiasıyla 48 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, aralarında Belediye Başkanı Hasan Mutlu ve Belediye Başkan Yardımcıları Atilla Özen, Hakan Baş, Lütfi Kadıoğulları, Gündüz Kalkan ve Hukuk İşleri Müdürü Bilgehan Yağcı'nın da bulunduğu 45 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar arasında Başkan Mutlu’nun kardeşleri Fidan Yetim, Çağla Konat ve Ayhan Mutlu ile başkanın arkadaşı Hacı Subaşı da var. İş insanları Emin Sönmez, Kadir Kurt, İlhan Akbayır, Yasin Sönmez, başkanın şoförü Serkan Satılmış, Özel Kalem Rıdvan Öztürk ve Başkan Danışmanı Ahmet Tufan da gözaltında.