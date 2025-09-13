Şişli eski Belediye Başkanı Yolsuzluktan da tutuklandı

Soruşturma kapsamında, daha önce "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan tutuklanıp, Şişli Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Şahan'ın sevk edildiği adliyede işlemleri tamamlandı. Sorgusunun ardından savcılıkça sulh ceza hakimliğine sevk edilen Şahan’ın, “çıkar amaçlı suç örgütüne üye olmak” ve “irtikap” suçlarından da tutuklanması kararlaştırıldı. Şahan’a savcılık sorgusunda hakkındaki yolsuzluk iddiaları ile Ekrem İmamoğlu ve ekibi ile ilişkisi soruldu. Şahan, Ekrem İmamoğlu ile 2014’ten bu yana siyasi yol arkadaşlığı yaptığını, diğer isimleri de görevleri dolayısıyla tanıdığını iddia etti. Şahan, müteahhit Emrullah Turanlı’nın arsalarına yönelik baskı ve usulsüz işlem iddialarını reddetti. Turanlı ile hiç yüz yüze görüşmediğini belirten Şahan, ilgili arazilerin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetki alanında bulunduğunu, belediyenin yalnızca kamu menfaati için teknik tespitler yaptığını iddia etti.