Şişli eski Belediye Başkanı Yolsuzluktan da tutuklandı

Burak Doğan
04:0013/09/2025, Cumartesi
G: 13/09/2025, Cumartesi
Resul Emrah Şahan
Terör soruşturmasında tutuklu bulunan Şişli eski Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, İBB’ye yönelik soruşturma kapsamında da “yolsuzluk” ve “çıkar amaçlı suç örgütüne üye olmak” suçlarından tutuklandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında, başka suçtan cezaevinde bulunan Resul Emrah Şahan, "çıkar amaçlı suç örgütüne üye olmak" ve "irtikap" suçlarından da tutuklamasına kararı verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nin İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturması devam ediyor.

ÖRGÜT ÜYELİĞİ VE İRTİKAP SUÇLAMASI

Soruşturma kapsamında, daha önce "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan tutuklanıp, Şişli Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Şahan'ın sevk edildiği adliyede işlemleri tamamlandı. Sorgusunun ardından savcılıkça sulh ceza hakimliğine sevk edilen Şahan’ın, “çıkar amaçlı suç örgütüne üye olmak” ve “irtikap” suçlarından da tutuklanması kararlaştırıldı. Şahan’a savcılık sorgusunda hakkındaki yolsuzluk iddiaları ile Ekrem İmamoğlu ve ekibi ile ilişkisi soruldu. Şahan, Ekrem İmamoğlu ile 2014’ten bu yana siyasi yol arkadaşlığı yaptığını, diğer isimleri de görevleri dolayısıyla tanıdığını iddia etti. Şahan, müteahhit Emrullah Turanlı’nın arsalarına yönelik baskı ve usulsüz işlem iddialarını reddetti. Turanlı ile hiç yüz yüze görüşmediğini belirten Şahan, ilgili arazilerin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetki alanında bulunduğunu, belediyenin yalnızca kamu menfaati için teknik tespitler yaptığını iddia etti.

MİLYONLUK RÜŞVET İDDİALARI SORULDU

Ertan Yıldız’ın, “DAP Yapı’nın Levent’teki projesine geçiş hakkı için 1,5 milyon dolar talep istedi” yönündeki iddiasını kabul etmeyen Şahan, başka bir iş adamından yılbaşı süslemeleri karşılığında 1,5-2 milyon dolar talep edildiği yönündeki iddiasını reddetti. Şahan, böyle bir para talebinin söz konusu olmadığını ileri sürdü. Torun Center Projesi’nde 10-20 milyon dolar talep edildiği iddialarına da değinen Şahan, cezanın usulsüzlüklerden kaynaklandığını, şirketin eksiklikleri gidermesiyle birlikte indirildiğini kaydetti. Şahan, “Herhangi bir para talep edilmesi söz konusu değildir. Eksiklikler giderildikten sonra cezalar teknik gerekçelerle düşürülmüştür” dedi.



#Şişli Belediyesi
#Resul Emrah Şahan
#İBB
#Yolsuzluk
