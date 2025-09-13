Sahte diplomaya cevap yok şov var

Lisans diploması iptal edilen Ekrem İmamoğlu, “zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik” suçundan 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis talebiyle yargılandığı davada dün ilk kez hakim karşısına çıktı. İstanbul 59’uncu Asliye Ceza Mahkemesi’nce Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nun karşısındaki salonda yapılan duruşma, kimlik tespitiyle başladı. Usulsüz yatay geçiş yaptığı için lisans diploması iptal edilen, bu kapsamda yüksek lisans diploması da geçersiz olan İmamoğlu, tahsil durumu sorusuna “Yüksek lisans” cevabını verdi.

Duruşma, hakimin iddianamenin özetini okumasıyla devam etti. İmamoğlu tüm somut delillere rağmen, yargılanmasının siyasi olduğunu savundu. Sahte diplomaya cevap veremeyen İmamoğlu duruşmada şov yaptı. Salonu miting alanıyla karıştıran İmamoğlu ceketini çıkarıp gömleğinin kollarını katladı. İmamoğlu, kıravatını da çıkarıp görevden alınan eski İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’e attı.

Duruşmaya ara verildiğinde ise büyük bir skandal yaşandı. Hakimler içeri geçtiğinde salonda kalan İmamoğlu, duruşmayı takip eden basın mensuplarının sorularını cevapladı. CHP İstanbul İl Başkanlığı’ndaki gelişmelerle ilgili İmamoğlu, “Evi gasbedilmiş gibi içim yanarak izledim. Bu, ülkenin düzeni adına tehdittir” dedi. Kurultay davasına ilişkin “Bu mesele CHP’nin değil, Türkiye’deki demokrasinin meselesidir” değerlendirmesinde bulunan İmamoğlu, Kılıçdaroğlu’nun sessizliğine ilişkin soruyu ise “Umarım kendisi için doğru bir karar verir” diye cevapladı. Yasak olmasına rağmen salondan çok sayıda görüntü ve fotoğraf da paylaşıldı.