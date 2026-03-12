Doğum izni düzenlemesi için yeni gelişme: Bayram sonrasına ertelendi

Doğum izine yönelik düzenlemelerin yer aldığı teklifin görüşmeleri komisyonda oy birliğiyle bayramdan sonraya ertelendi.
BAYRAM SONRASINA ERTELENDİ
Türkiye’de çalışan annelerin doğum sonrası istihdamda kalmalarını teşvik etmek amacıyla hazırlanan yeni yasal düzenleme, Ramazan Bayramı sonrası Meclis gündemine gelmeye hazırlanıyor. Düzenleme ile doğum izni süresi artırılırken, çalışan annelere sağlanacak ödeme tutarları da yükseliyor.
DOĞUM İZNİ 16 HAFTADAN 24 HAFTAYA ÇIKIYOR
Yeni düzenlemeye göre, ister memur ister işçi olsun tüm çalışan kadınlar için doğum izni süresi 16 haftadan 24 haftaya çıkarılacak. Mevcut izne eklenen 8 haftalık süre, doğum sonrası izne ilave edilecek.
Kadınlar doğuma iki hafta kala iş yerlerinde çalışmaya devam edebilecek, ardından izinlerini kullanabilecek.