Yarım çalışan anneye tam destek: İlk çocukta 60 bin, üçüncü çocukta 182 bin lira verilecek

Çalışan anneler için doğum sonrası bebekleriyle vakit geçirmek ve iş hayatından kopmamak artık çok daha kolay. Türkiye'de SSK kapsamında çalışan kadınlara sunulan doğum sonrası yarım çalışma hakkı sayesinde, anneler hem çocuklarını büyütebiliyor hem de gelir kaybı yaşamadan ciddi bir maddi destek alabiliyor. Yeni yılda artan ödemelerle birlikte asgari ücretli bir annenin cebine girecek tutar çok daha cazip hale geldi.
Doğum sonrası iş hayatına dönmeye hazırlanan çalışan anneler için uygulanan devlet destekli yarı zamanlı çalışma hakkı, önemli bir maddi güvence sunmaya devam ediyor. Düzenleme kapsamında, doğum izni bitiminde yarım gün çalışma kararı alan anneler hem işverenden hem de İŞKUR'dan maaş desteği alabiliyor.
ÇOCUK SAYISINA GÖRE İZİN SÜRELERİ UZUYOR
Doğum izinlerini tamamlayan anneler, sahip oldukları çocuk sayısına göre belirlenen sürelerde yarı zamanlı çalışma imkanından faydalanabiliyor. Bu hak, ilk çocuğunu kucağına alan anneler için iki ay olarak uygulanırken, ikinci çocukta bu süre dört aya, üçüncü çocukta ise altı aya kadar çıkıyor.
Çoğul gebelik yaşayan annelerin bu haklarına fazladan otuz gün daha ekleniyor. Eğer dünyaya gelen bebek engelli ise, annelere tanınan bu yarım çalışma süresi tam üç yüz altmış güne kadar uzatılabiliyor.
MAAŞIN YARISI İŞVERENDEN, KALANI İŞKUR'DAN
Yarı zamanlı çalışmaya geçen annelerin maaş ödemeleri iki farklı koldan yapılıyor. İşveren, annenin sadece çalıştığı mesainin karşılığı olan yarım maaşı ödüyor. Geriye kalan çalışılmayan sürelerin telafisi ise İŞKUR tarafından sağlanıyor.
İŞKUR'un yaptığı bu ödeme, annenin kendi iş yerindeki gerçek maaşından bağımsız olarak, doğrudan brüt asgari ücret üzerinden hesaplanıyor. Her ay için on beş günlük asgari ücret tutarında ödeme yapan İŞKUR, bu rakamdan yalnızca damga vergisi kesintisi gerçekleştiriyor.
AYLIK GELİR 30 BİN LİRAYI AŞIYOR
Yeni yılın gelişiyle birlikte İŞKUR’un yarım gün çalışan annelere sunduğu destek tutarında ciddi bir artış yaşandı. Daha önce aylık on iki bin lira civarında olan İŞKUR ödemesi, damga vergisi düşüldükten sonra 16 bin 389 lira 65 kuruşa yükseldi. Annenin asgari ücretle çalıştığı bir senaryoda işverenin ödeyeceği yarım maaş tutarı da 14 bin 37 lira 75 kuruşa çıktı. Böylelikle, asgari ücretli ve yarım gün çalışan bir annenin aylık toplam kazancı en az 30 bin 427 lirayı buluyor.
İLK VE İKİNCİ ÇOCUKTA KAZANÇ TABLOSU
İlk doğumu sonrasında iki ay boyunca yarım gün çalışan asgari ücretli bir anne, İŞKUR'dan toplam 32 bin 779 lira, işvereninden ise 28 bin 75 lira alıyor. Böylece iki aylık sürecin sonunda annenin eline toplam 60 bin 855 lira geçmiş oluyor.
İkinci çocuğunu dünyaya getiren ve dört ay boyunca yarı zamanlı çalışan bir anne için ise İŞKUR desteği 65 bin 559 liraya ulaşıyor. İşverenden alınan dört aylık yarım maaş da eklendiğinde, ikinci çocukta elde edilen toplam gelir 121 bin 710 lira seviyesine çıkıyor.
ÜÇÜNCÜ ÇOCUKTA ÖDEME 182 BİN LİRAYA ULAŞIYOR
Üçüncü çocuğunu kucağına alan anneler için yarı zamanlı çalışma hakkı tam altı ay boyunca devam ediyor. Bu uzun süreçte İŞKUR, anneye toplamda 98 bin 338 liralık bir destek sağlıyor. Asgari ücretli annenin altı aylık dönemde işvereninden alacağı yarım maaşların toplamı ise 84 bin 226 lirayı buluyor. Böylece üçüncü doğumunu yapan ve yarım gün çalışan bir annenin altı aylık süreçte elde ettiği toplam kazanç 182 bin 564 liraya ulaşarak aile bütçesine dev bir katkı sunuyor.