Yarım çalışan anneye tam destek: İlk çocukta 60 bin, üçüncü çocukta 182 bin lira verilecek

ÇOCUK SAYISINA GÖRE İZİN SÜRELERİ UZUYOR





Doğum izinlerini tamamlayan anneler, sahip oldukları çocuk sayısına göre belirlenen sürelerde yarı zamanlı çalışma imkanından faydalanabiliyor. Bu hak, ilk çocuğunu kucağına alan anneler için iki ay olarak uygulanırken, ikinci çocukta bu süre dört aya, üçüncü çocukta ise altı aya kadar çıkıyor.





Çoğul gebelik yaşayan annelerin bu haklarına fazladan otuz gün daha ekleniyor. Eğer dünyaya gelen bebek engelli ise, annelere tanınan bu yarım çalışma süresi tam üç yüz altmış güne kadar uzatılabiliyor.



