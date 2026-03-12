Çiftçiye 168 milyar liralık tarihi destek: Üreticiye dev fon tarlaya kar bereketi

Artan küresel gıda talebi, iklim krizleri ve yükselen maliyetler, tarımı salt bir üretim alanı olmaktan çıkarıp stratejik bir ekonomi hamlesi haline getirdi. Bu doğrultuda harekete geçen Türkiye, 2026 tarım sezonuna güçlü bir finansman desteğiyle giriyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, TÜBİTAK, KOSGEB ve Avrupa Birliği (AB) fonlarının ortaklaşa oluşturduğu yeni teşvik haritası netleşti.

İşte çiftçiye, üreticiye ve tarım girişimcisine sunulan destek paketinin detayları:

Bütçe 168 milyar liraya yükseldi

2026 yılı için tarımsal destekleme bütçesi rekor bir artışla 168 milyar TL seviyesine çıkarıldı.

Bu dev kaynak; bitkisel üretim, hayvancılık, kırsal kalkınma, sulama yatırımları ve tarım teknolojileri için kullanılacak.

Yeni modelde üretim planlamasını güçlendirmek adına stratejik ürünlere (buğday, mısır, pamuk, ayçiçeği ve bakliyat) uygulanan destek katsayıları artırılıyor.

Atıl arazilere %75'e varan hibe

Uzun süredir işlenmeyen veya boş bırakılan tarım arazilerini yeniden ekonomiye kazandırmak hedefleniyor. Özellikle küçük üreticileri tarlaya döndürmek amacıyla tohum, fide ve temel üretim girdilerinde yüzde 75’e varan hibe desteği sağlanacak.

430 milyon euroluk AB fonu

Uluslararası finansman tarafında en büyük rolü AB destekleri üstleniyor. 2021-2027 dönemini kapsayan IPARD III Programı ile kırsal kalkınmaya 430 milyon euro ayrıldı. Bu bütçe; gıda işleme tesisleri, soğuk hava depoları, hayvancılık, yenilenebilir enerji ve kırsal turizm projeleri için yüksek oranlı hibeler olarak dağıtılacak.

TÜBİTAK'tan yüksek teknolojiye Ar-Ge desteği

Tarımda dijitalleşmeyi hızlandırmak isteyen TÜBİTAK, proje bütçelerinin yüzde 75'ine kadar hibe imkanı sunuyor. Akıllı sulama, sensör sistemleri, biyoteknoloji, hassas tarım ve yapay zekâ odaklı girişimler bu desteklerden faydalanabilecek.

KOSGEB'den girişimciye ve hayvancılığa teşvik

Tarım teknolojileri, makine üretimi veya kırsal üretim tesisi kurmak isteyen yeni işletmelere KOSGEB üzerinden faizsiz finansman ve hibe veriliyor.

Pozitif ayrımcılık: Genç ve kadın girişimcilere ek destekler sağlanıyor.

Hayvancılık: Kırsalda üretimin devamlılığı için küçük aile işletmelerine hayvan başına ödenen destekler artırılırken, genç ve kadın yetiştiricilere de ilave teşvikler sunuluyor.

12.3 milyar lira hesaplara yatmaya başladı

Planlanan bütçenin ilk somut adımı olarak, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından onaylanan 12.3 milyar liralık tarımsal destek ödemesi üreticilerin hesaplarına aktarılmaya başlandı.

Kuraklığın ardından gelen bereket: Buğdayda yüzler gülüyor

Geçtiğimiz sezon kuraklığın yıkıcı etkisiyle Türkiye'nin buğday üretimi %14 azalarak 17.9 milyon tona gerilemişti. Ancak bu kış özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan yoğun kar ve yağmur, 2026 hasadı için rekolte umutlarını yeşertti.

Urfa'da 58 yıllık rekor: Şanlıurfa, 1968 yılından bu yana en yoğun kar yağışını aldı. Karaköprü gibi ilçelerde kar kalınlığı 30 santimetreyi aşarken, günlerce erimeyen kar örtüsü tarlalar için doğal bir su deposuna dönüştü.

Gaziantep'te yağış ikiye katlandı: Gaziantep'te 1 Ekim - Şubat döneminde metrekareye düşen yağış 165 kilogramdan 413 kilograma fırladı. Bu durum hem barajları hem de tarlaları rahatlattı.

Uzmanlar, yavaş eriyen karın yeraltı sularını beslediğini ve kuru tarım bölgelerinde verimi doğrudan artırdığını vurguluyor. Kök gelişimi güçlenen buğdayın yanı sıra arpa ve mercimek gibi tahıllarda da bahar yağışlarının sürmesi halinde 2026 sezonunda yüksek bir rekolte bekleniyor.







