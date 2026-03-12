Annelere 24 hafta izin ve 224 bin TL’ye varan ödeme: Doğum izni düzenlemesinin detayları belli oldu

Yeni rapor parası

Asgari tutar üzerinden maaş alan ve eski sistemde 82 bin 208 TL ödenek alan bir anne, yeni yasayla birlikte 123 bin 312 TL alacak. Son bir yıllık brüt maaş ortalaması 40 bin TL olan annelere 149 bin 333 TL, 50 bin TL olan annelere ise 186 bin 667 TL rapor parası ödenecek. Brüt maaş ortalaması 60 bin TL seviyesinde olan bir annenin hak kazanacağı iş göremezlik ödeneği ise 224 bin TL'ye ulaşacak.