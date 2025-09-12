İBB'de yolsuzluk soruşturması: Görevden alınan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'a ikinci tutuklama

Terör örgütü PKK'ya yardım etmek suçundan tutuklanan ve görevden alınan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki (İBB) yolsuzluk soruşturmasında da 'çıkar amaçlı suç örgütüne üye olma ve irtikap'tan suçlu bulunarak tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen soruşturma sürüyor.
PKK'ya yardımdan tutuklanıp görevden alınmıştı
Soruşturma kapsamında, daha önce "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan tutuklanıp, Şişli Belediye Başkanlığı görevinden de uzaklaştırılan Şahan'ın "çıkar amaçlı suç örgütüne üye olmak" ve "irtikap" suçlarını işlediği tespit edildi.
Dosya kapsamında alınan etkin pişmanlık, müşteki, tanık beyanları, dosyaya sunulan deliller ve bu doğrultuda yapılan incelemelerin ardından şüphelinin birçok irtikap eylemi gerçekleştirdiği belirlendi.
İBB soruşturmasında da tutuklandı
Bu eylemler sonucunda elde edilen menfaati suç örgütüne aktardığı yönünde kuvvetli suç şüphesi bulunduğu anlaşılan Şahan'ın savcılıkça ifadesi alındı.
Tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen Şahan, bu soruşturma kapsamında da tutuklandı.