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İBB'de terör ve yolsuzluk soruşturması: Murat Ongun ve Resul Emrah Şahan'ın tutukluluğuna itiraz edildi

İBB'de terör ve yolsuzluk soruşturması: Murat Ongun ve Resul Emrah Şahan'ın tutukluluğuna itiraz edildi

16:223/04/2025, Perşembe
DHA
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Murat Ongun ve Resul Emrah Şahan'ın tutukluluğuna itiraz edildi
Murat Ongun ve Resul Emrah Şahan'ın tutukluluğuna itiraz edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik "terör" soruşturması kapsamında tutuklanan Şişli Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Resul Emrah Şahan ile "yolsuzluk" soruşturmasından tutuklanan İBB Başkan Danışmanı ve İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un avukatları tutukluluğa itiraz etti.

"Yolsuzluk" soruşturmasında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "rüşvet almak" suçlarından tutuklanan İBB Başkan Danışmanı ve İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un avukatları Köksal Bayraktar ile Serkan Günel tutukluğa itiraz dilekçesini 5. Sulh Ceza Hakimliği'ne sundu.


Ongun'un İBB'deki görevi çerçevesinde ihale hazırlama, ihale sözleşmesi imzalama veya idari tasarruf hakkı bulunmadığı aktarılan dilekçede, sadece gelir getirici işlerde imzası bulunan Ongun'un görev tanımı gereği ihaleye fesat karıştırma iddialarıyla suçlanabilmesinin mümkün olmadığı savunuldu.


Dilekçede, Mülkiye Müfettişliği Tevdi Raporu'nda belirtilen iddiaların hiçbirinin Ongun'un görev, yetki ve sorumluluk alanına girmediği, reklam ihalelerinin belli şirketlere verildiği iddiasına ilişkin de somut delil sunulmadığı öne sürüldü. "Silahlı terör örgütüne yardım etme" suçundan tutuklanan ve Şişli Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Resul Emrah Şahan'ın avukatı Hüseyin Ersöz ve Enes Hikmet Ermaner, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek, tutukluluk kararına ilişkin 10. Sulh Ceza Hakimliğine itiraz dilekçesi sundu. Şahan'ın serbest bırakılması istenen dilekçede, "Kent Uzlaşısı" ve Halkların Demokratik Kongresi (HDK) ile ilgili iddiaların "varsayıma" dayandığı, PKK'nın HDK üzerinden belediyelere sızdığına ilişkin soyut ve belirsiz nitelikteki bazı ifadelerin delil olarak gösterilmeye çalışıldığı öne sürüldü.



#Murat Ongun
#Resul Emrah Şahan
#İBB
#terör soruşturması

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