İBB'de terör ve yolsuzluk soruşturması: Murat Ongun ve Resul Emrah Şahan'ın tutukluluğuna itiraz edildi

Dilekçede, Mülkiye Müfettişliği Tevdi Raporu'nda belirtilen iddiaların hiçbirinin Ongun'un görev, yetki ve sorumluluk alanına girmediği, reklam ihalelerinin belli şirketlere verildiği iddiasına ilişkin de somut delil sunulmadığı öne sürüldü. "Silahlı terör örgütüne yardım etme" suçundan tutuklanan ve Şişli Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Resul Emrah Şahan'ın avukatı Hüseyin Ersöz ve Enes Hikmet Ermaner, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek, tutukluluk kararına ilişkin 10. Sulh Ceza Hakimliğine itiraz dilekçesi sundu. Şahan'ın serbest bırakılması istenen dilekçede, "Kent Uzlaşısı" ve Halkların Demokratik Kongresi (HDK) ile ilgili iddiaların "varsayıma" dayandığı, PKK'nın HDK üzerinden belediyelere sızdığına ilişkin soyut ve belirsiz nitelikteki bazı ifadelerin delil olarak gösterilmeye çalışıldığı öne sürüldü.