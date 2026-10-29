Sahilde korkutan olay: Kayalıklara erkek cesedi vurdu

Saat 11.30 sıralarında Eski Balıkhane Sokak üzerinde bulunan eski feribot iskelesi yakınlarında gerçekleşen olayda, kayalıklara vurmuş cesedi gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarın ardından olay yerine kısa sürede Sahil Güvenlik, polis, sağlık ve Olay Yeri İnceleme ekipleri yönlendirildi.

SAHİL GÜVENLİK DALGIÇLARI DENİZDEN ÇIKARDI

Deniz kıyısında ve kayalıklar arasında bulunan erkek cesedi, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı uzman dalgıçlar tarafından sudan çıkarılarak karaya alındı. Olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

İNCELEMENİN ARDINDAN MORGA KALDIRILDI

Cumhuriyet Savcısı ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin sahil şeridinde yaptığı detaylı incelemelerin ardından, şahsın cansız bedeni otopsi ve kimlik tespiti yapılmak üzere Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Emniyet güçleri olayla ilgili geniş çaplı tahkikat sürdürüyor.