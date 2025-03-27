İBB yine Beylikdüzü ekibinde

Ekrem İmamoğlu’nun yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından İBB Meclisi’nde başkan vekilliği seçimi gerçekleştirildi. AK Parti, aday olarak İBB AK Parti Grup Başkan Vekili Zeynel Abidin Okul’u gösterdi. 3’üncü turda salt çoğunluğun sağlanmasıyla CHP’nin adayı İBB Meclisi 1. Başkan Vekili Nuri Aslan 177 oyla İBB Belediye Başkan Vekili seçildi. Nuri Aslan, tutuklu eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Beylikdüzü ekibinden. Edinilen bilgiye göre ikili, İmamoğlu’nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde de biribirine yakındı. İstanbul’da başkanları tutuklanan Beykoz ve Beşiktaş’ta da yeni başkanların Ekrem İmamoğlu’na yakınlığı dikkat çekmişti. Beykoz’da geçen ay ilçe meclisinde yapılan seçimde başkan vekili seçilen Özlem Vural Gürzel hakkında “İmamoğlu’nun Beykoz’daki kayyumu” yorumları yapılmıştı.