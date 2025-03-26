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İmamoğlu'nun yerine geçecek isim belli oldu: İBB Başkan Vekili seçildi

İmamoğlu'nun yerine geçecek isim belli oldu: İBB Başkan Vekili seçildi

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
16:1226/03/2025, Çarşamba
G: 26/03/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Nuri Aslan
Nuri Aslan

İBB'deki büyük yolsuzluk soruşturması sonrası Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun yerine geçecek isim bugün Belediye Meclisi'nde yapılan seçim ile belli oldu.

İBB Başkanı
Ekrem İmamoğlu
’nun tutuklanmasının ardından gözler bugün yapılacak olan İBB Başkanvekilliği seçimine çevrildi.

CHP'nin adayı Nuri Aslan olurken AK Parti’nin İBB Başkanvekili adayı ise Zeynel Abidin Okul oldu.



Nuri Aslan seçildi


56 dakika süren ilk turda üye tam sayısının üçte ikisi sağlanamadığı için ikinci tura geçildi. Seçim ikinci turda da bitmedi ve üçüncü tura geçildi.


Üçüncü turda CHP'nin adayı Nuri Aslan İBB Başkanvekili olarak seçildi.




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Nuri Aslan kimdir? İBB Başkanvekili seçilen Nuri Aslan nereli hangi partiden?