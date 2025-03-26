Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
BBC’nin gündemi CHP'deki taht kavgası: 'Kılıçdaroğlu geri dönebilir'

BBC’nin gündemi CHP'deki taht kavgası: 'Kılıçdaroğlu geri dönebilir'

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
10:5226/03/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
BBC'den CHP ile ilgili dikkat çeken analiz.
BBC'den CHP ile ilgili dikkat çeken analiz.

İngiliz yayın organı BBC'nin CHP'deki tartışmalı kurultay süreciyle ilgili yayımladığı analizde, son kurultayın iptal edilmesi halinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibiyle birlikte parti yönetimine geri dönebileceği vurgulandı.

CHP’de kurultay ve İstanbul kongresi tartışması büyüyor. Delegelere rüşvet ve makam teklifleriyle oy tercihlerinin yönlendirildiği iddiaları üzerine soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında birçok CHP delegesi ifade verirken, parti yönetiminden sürpriz bir hamle geldi.


Olağanüstü kurultay kararı


CHP Genel Başkanı Özgür Özel, olağanüstü kurultay kararı aldı.


Buna göre 6 Nisan 2025 Pazar saat 10.00'da Ankara Yenimahalle'deki Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde 21. Olağanüstü Kurultay'ı gerçekleştirilecek.


Kurultayın şaibeli olduğunu iddia eden delegeler bu kez de olağanüstü kurultay kararının durdurulması için harekete geçti.


CHP'ye kayyum atanması, Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetiminin geri dönmesi gibi senaryoların kamuoyunda tartışıldığı bu konu İngiliz BBC'nin de gündeminde.


"Kılıçdaroğlu geri dönebilir"


Konuya ilişkin bir analiz yayınlayan BBC, Kılıçdaroğlu'nun partinin başına geri dönebileceği ihtimalinin kuvvetli olduğuna dikkat çekti.


CHP kulislerinde en olumsuz senaryonun 38. Olağan Kurultayı'nın "yok hükmünde" sayılması olduğuna dikkat çekilirken, "Böyle bir karar, önceki genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetiminin partinin başına geçmesi anlamına geliyor." ifadelerine yer verildi.


MHP'nin 'kurultay' açıklaması hatırlatıldı


MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ın 'iradeleri fesada uğratılan delegelerin oyları karar yeter sayısını etkileyecek düzeye ulaşması halinde, genel başkan dahil, kurultayda yapılan seçimlerin yok hükmünde olduğu' değerlendirmesi hatırlatılan yazıda,
"En fazla delegenin seçildiği İstanbul İl Kongresi'nin iptal edilmesiyle 38. Olağan Kurultay'ın da iptalinin yolunun açılabileceği iddia ediliyor."
deniliyor.

Son kurultayın yok sayılması da bir önceki Kılıçdaroğlu yönetiminin göreve geri dönmesi anlamına geliyor.



#CHP
#BBC
#Özgür Özel
#Kemal Kılıçdaoğlu

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Sağlık Bakanlığı hekim dışı 37 bin personel alımı başvuruları 2025 ne zaman başlayacak?