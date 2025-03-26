BBC’nin gündemi CHP'deki taht kavgası: 'Kılıçdaroğlu geri dönebilir'

CHP’de kurultay ve İstanbul kongresi tartışması büyüyor. Delegelere rüşvet ve makam teklifleriyle oy tercihlerinin yönlendirildiği iddiaları üzerine soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında birçok CHP delegesi ifade verirken, parti yönetiminden sürpriz bir hamle geldi.





Olağanüstü kurultay kararı





CHP Genel Başkanı Özgür Özel, olağanüstü kurultay kararı aldı.





Buna göre 6 Nisan 2025 Pazar saat 10.00'da Ankara Yenimahalle'deki Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde 21. Olağanüstü Kurultay'ı gerçekleştirilecek.





Kurultayın şaibeli olduğunu iddia eden delegeler bu kez de olağanüstü kurultay kararının durdurulması için harekete geçti.





CHP'ye kayyum atanması, Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetiminin geri dönmesi gibi senaryoların kamuoyunda tartışıldığı bu konu İngiliz BBC'nin de gündeminde.





"Kılıçdaroğlu geri dönebilir"





Konuya ilişkin bir analiz yayınlayan BBC, Kılıçdaroğlu'nun partinin başına geri dönebileceği ihtimalinin kuvvetli olduğuna dikkat çekti.





CHP kulislerinde en olumsuz senaryonun 38. Olağan Kurultayı'nın "yok hükmünde" sayılması olduğuna dikkat çekilirken, "Böyle bir karar, önceki genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetiminin partinin başına geçmesi anlamına geliyor." ifadelerine yer verildi.





MHP'nin 'kurultay' açıklaması hatırlatıldı





MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ın 'iradeleri fesada uğratılan delegelerin oyları karar yeter sayısını etkileyecek düzeye ulaşması halinde, genel başkan dahil, kurultayda yapılan seçimlerin yok hükmünde olduğu' değerlendirmesi hatırlatılan yazıda, "En fazla delegenin seçildiği İstanbul İl Kongresi'nin iptal edilmesiyle 38. Olağan Kurultay'ın da iptalinin yolunun açılabileceği iddia ediliyor." deniliyor.





Son kurultayın yok sayılması da bir önceki Kılıçdaroğlu yönetiminin göreve geri dönmesi anlamına geliyor.







