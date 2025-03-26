2018 Cumhurbaşkanlığı adaylığı sonrasında CHP’den kavgalı bir şekilde ayrılan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, çıktığı CHP otobüsünden CHP’ye sitem etti. İBB operasyonu sonrası CHP’ye destek veren isimler arasında yeralan İnce, Saraçhane’nin ardından başkentte de CHP otobüsüne çıktı. Çankaya Belediyesi önünde CHP’ye ait otobüs üzerinden konuşmasına izin verilen İnce, “Ben şu anda otobüsüne bindiğim partiye 42 yıl hizmet ettim” sözleriyle eski partisine yönelik sitem dolu bir giriş yaptı.