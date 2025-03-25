Özgür Özel seviyeyi iyice düşürdü: İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e hakaret etti

Partisinin grup toplantısını İstanbul'da düzenleyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, konuşmasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e 'odun' diyerek hakaret etti.
Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluktan tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel provokatif söylemlerine devam ediyor.
Gürlek'e hakaretler savurdu
Partisinin Grup Toplantısı'nı İstanbul'da yapan Özgür Özel Akın Gürlek'e açık açık hakaret etti.
İmamoğlu da tehdit etmişti
İBB'ye yönelik terör ve yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu da Akın Gürlek'i tehdit etmişti.
İmamoğlu, 20 Ocak'ta CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın'ın ifade vermeye götürülmesinin ardından yaptığı açıklamada şu ifadeyi kullanmıştı: