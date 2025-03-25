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Özgür Özel seviyeyi iyice düşürdü: İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e hakaret etti

Özgür Özel seviyeyi iyice düşürdü: İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e hakaret etti

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
15:1125/03/2025, Salı
G: 25/03/2025, Salı
Yeni Şafak
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CHP yönetimi Akın Gürlek'i hedef almayı sürdürüyor.
CHP yönetimi Akın Gürlek'i hedef almayı sürdürüyor.

Partisinin grup toplantısını İstanbul'da düzenleyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, konuşmasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e 'odun' diyerek hakaret etti.

Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluktan tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel provokatif söylemlerine devam ediyor.


Yolsuzluk davası ve kurultay kriziyle boğuşan ana muhalefetin hedefinde yine İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı
Akın Gürlek
var.

Gürlek'e hakaretler savurdu


Partisinin Grup Toplantısı'nı İstanbul'da yapan Özgür Özel Akın Gürlek'e açık açık hakaret etti.


Özel konuşmasında
"İstanbul'un gözünün önünde çatır çatır çalışan vicdanıyla imkanıyla sile sile bitiremediği alnının teriyle çalışan birisini içeri koydunuz ya. Meşe, çınar, ladin adıyla ben sana ne lakap takayım savcı.

Odun derim sana, odun odun odun!"
ifadelerini kullandı.

İmamoğlu da tehdit etmişti


İBB'ye yönelik terör ve yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu da Akın Gürlek'i tehdit etmişti.


İmamoğlu, 20 Ocak'ta CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın'ın ifade vermeye götürülmesinin ardından yaptığı açıklamada şu ifadeyi kullanmıştı:


"Bak Başsavcı sana söylüyorum. Biz var ya, sana hiçbir faydamız olmaz senin zihnin çürümüş de, senin evlatlarını bile bu muamelelerden kurtarmak için seni yöneten aklı bu milletin zihninden söküp atacağız, bunu unutma."


#Özgür Özel
#Akın gürlek
#CHP

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