CHP vandallara toz kondurmadı: Camiye saldırı kasten yaptırılmıştır

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in çağrısıyla sokağa çıkan vandallar, Şehzadebaşı Camii'ni adeta meyhaneye çevirmiş, hazire içindeki mezarlara da zarar vermişti. Yaşananlar sonrasında, bugün İstanbul Valisi Davut Gül'ü ziyaret eden CHP heyeti açıklamalarda bulundu. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, saldırının kasten yaptırıldığını öne sürüp, "Eylemcilerin hiçbiri camiye öyle bir şey yapmaz" dedi.
CHP Genel Başkan Yardımcıları Suat Özçağdaş, Deniz Yavuzyılmaz ve Sevgi Kılıç ile CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İstanbul Valisi Davut Gül'ü makamında ziyaret etti.
"Kasten yaptırılmıştır"
"İftar çağrıları sonrası görüşmeye geldik"
Çelik, "Saraçhane Meydanı'nda olacağız ve başka gruplar da cami içerisinde iftar programı çağrısı yaptı. Şimdi bunun üzerine biz İstanbul Valisi ile görüşmeye geldik. Çağrıyı yapan grupların kimler olduğunu bilmiyoruz ve tanımıyoruz. Birtakım anonim hesaplar üzerinden bu çağrılar yapıldı" diye konuştu.