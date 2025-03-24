CHP vandallara toz kondurmadı: Camiye saldırı kasten yaptırılmıştır

Biz bütün eylemcileri uyarıyoruz. Asla o eylemciler içerisinde cami duvarının orada bir negatif davranışa gidecek bir kimse yok. Onu yapanlar provokatördür. Cami duvarına çıkıp bir şey içen ya da o duvarın yanında durup bir şey yapan provokatördür. Özellikle, kasten yapılmış ve yaptırılmıştır. Eylemcilerin hiçbiri camiye öyle bir şey yapmaz"