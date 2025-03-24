AK Parti İstanbul İl Başkanı Özdemir'den CHP'ye 'Şehzadebaşı' tepkisi: Değerlerimize açık bir saldırı

"Tarihi mezar taşları zarar görmüş, kutsal mekanımızın avlusunda kabul edilemez görüntüler ortaya çıkmıştır. İstanbul halkı, kargaşadan, provokasyondan ve hukuksuzluktan medet umanları çok iyi tanımaktadır. Anayasal haklar bahane edilerek, kutsal mekanlarımızın tahrip edilmesi, değerlerimize açık bir saldırıdır."