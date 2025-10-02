MSB kaynaklarından 'Gazze' açıklaması: Adil ve kalıcı barışın tesisine katkı sağlayacağız

Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısını gerçekleştirdi. Bakanlık, İsrail, Suriye, terörle mücadele ve öne çıkan diğer başlıklarla ilgili önemli mesajlar verdi.





MSB'den yapılan açıklama şu şekilde:

Kıymetli Basın Mensupları,





Birleşmiş Milletler, NATO, AGİT ve Avrupa Birliği ile ikili ilişkiler kapsamında birçok coğrafyada başarıyla görev yapan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; dünya güvenliği, barışı ve istikrarına önemli katkılar sağlamayı sürdürmektedir. NATO Kosova Gücü (KFOR) ihtiyat birliği rotasyon planlaması kapsamında, 25-26 Eylül'de kara ve hava yolu ile Kosova'ya intikal eden İhtiyat Taburumuz 1 Ekim'de, 4'üncü kez Kosova Operatif İhtiyat Taburu görevini 3 ay süreyle devralmıştır. Ülkemiz, 2023-2024 döneminde başarıyla yerine getirdiği NATO Kosova Gücü (KFOR) Komutanlığı görevini ise yarın (3 Ekim) düzenlenecek törenle İtalya'dan devralacaktır. 2'nci kez icra edeceğimiz söz konusu görev, daha önce de olduğu gibi, NATO ve Birleşmiş Milletler kararlarına uygun olarak ve uluslararası sorumluluğun gerektirdiği tam bir tarafsızlık ve şeffaflık ile yerine getirilecektir.





Diğer yandan, Afrika'nın huzur ve istikrarına verdiğimiz önem ile artan askerî eğitim ve iş birliği faaliyetlerimiz kapsamında, Senegal'in talebi üzerine, bir deniz karakol uçağımız; 1 Ekim'den itibaren Senegal'in sorumluluğundaki arama-kurtarma sahasında Senegal Silahlı Kuvvetlerine arama-kurtarma, deniz gözetimi eğitimi ve desteği sağlanması maksadıyla Dakar/Senegal'e intikal etmiştir.





İSRAİL





Öte yandan, Gazze'deki insani trajediyi sona erdirecek her girişimi ilke itibarıyla desteklediğimizi ve bu çerçevede tarafların kabul edeceği adil ve kalıcı bir barışın tesisine katkı sağlamaya devam edeceğimizi vurguluyoruz.





Ayrıca, mazlum Filistin halkının haklı davasını gelecek nesillere aktarmak amacıyla, Harp Okulları ile Astsubay Meslek Yüksekokullarımızın 2025-2026 Eğitim ve Öğretim Yılı açılışı kapsamında Millî Savunma Üniversitesi Rektörümüz tarafından "Filistin'de 800 Yıl" konulu ilk ders verilecek, Filistin'in Türk hâkimiyetindeki barış ve huzur dolu dönemleri ile günümüzde yaşanan katliama giden süreç ele alınacaktır.





Sayın Bakanımız;





- 27 Eylül'de Preveze Deniz Zaferi'nin 487'nci yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü dolayısıyla Deniz Kuvvetleri Komutanı ve beraberindeki personeli kabul etmiş,





- 30 Eylül'de Birleşik Krallık Savunma Bakanı ile ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik ile savunma sanayi konularının ele alındığı bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir.





- 1 Ekim'de İran Savunma ve Silahlı Kuvvetler Lojistik Bakanı ile Bakanlığımızda görüşen Sayın Bakanımız,





- Bugün (2 Ekim) resmî temaslarda bulunmak üzere Moğolistan'a ziyaret gerçekleştirmektedir.





- 26-28 Eylül tarihleri arasında Letonya'da düzenlenen NATO Askerî Komite Toplantısı'na katılan Sayın Genelkurmay Başkanımız, Riga Büyükelçimizi, Askerî Ataşemizi ve Cesis Türk Şehitliği'ni ziyaret etmiş, başta NATO Askerî Komite Başkanı ve Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı olmak üzere birçok ülkenin Genelkurmay Başkanıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmiştir.





- Sayın Genelkurmay Başkanımız bugün (2 Ekim), Hava Kuvvetleri Komutanımızın resmî davetlisi olarak 1-5 Ekim tarihleri arasında ülkemizi ziyaret eden Bangladeş Hava Kuvvetleri Komutanı'nı kabul edecektir.





TERÖRLE MÜCADELE





Kıymetli Basın Mensupları





Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; terörle mücadelesine, sınırlarımızı korumaya; karada, denizde ve havada ülkemizin savunma ve güvenliğini sağlamaya azim ve kararlılıkla devam etmektedir.





Pençe-Kilit başta olmak üzere operasyon bölgelerinde tespit edilen teröristlere ait mağara, sığınak ve barınaklarda ele geçirilen çok sayıda silah, mühimmat ve muhtelif malzeme kullanılamaz hâle getirilmiş,









"Suriye Harekât Alanları"nda Tel Rıfat (262 km) ve Menbic'de (380 km) imha edilen tünel uzunluğu 642 kilometreye ulaşmıştır.





HUDUT GÜVENLİĞİ





Tesis edilen kademeli güvenlik sistemiyle uluslararası standartlarda korunan hudutlarımızda ise;





5'i terör örgütü mensubu olmak üzere 188 şahıs yakalanmış, 1 Ocak'tan bugüne kadar yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 7 bin 177 olmuştur.





Hafta içerisinde engellenen 735 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da 51 bin 876'ya ulaşmıştır.





Yine, bu hafta içerisinde, Van hudut hattında yapılan arama-tarama faaliyetlerinde yaklaşık 118 kilogram (117.853 gram) uyuşturucu madde ele geçirilmiştir.





EĞİTİM-TATBİKAT FAALİYETLERİ/ULUSLARARASI GÖREVLER





Kıymetli Basın Mensupları,





Türk Silahlı Kuvvetlerimizin, eğitim ve tatbikat faaliyetleri de kesintisiz devam etmektedir.





Bu çerçevede;





- Doğu Akdeniz'de Türkiye-Mısır Dostluk Denizi (Bahr El Sadaka),





- Taranto Körfezi/İtalya'da Italian SMEREX,





- Singapur'da Pacific Reach,





- Almanya'da Ramstein Alloy-III,





- Hollanda'da Bold Machina/Autumn Waves tatbikatları ile,





- Adriyatik ve İyon Denizi'nde Anadolu Görev Grubu ile katıldığımız Neptune Strike geliştirilmiş Teyakkuz Faaliyeti (enhanced Vigilance Acitivity-eVA) başarıyla icra edilmiştir.





29 Eylül'de başlayan;





- Ankara'daki Türkiye-Cezayir Özel Kuvvet Eğitimi 8 Ekim'de,





- Konya'daki Millî Anadolu Ankası Eğitimi ise 10 Ekim'de sona erecektir.





NATO Deniz Güvenliği Tatbikatı; 1-10 Ekim tarihleri arasında İstanbul'da bulunan Deniz Güvenliği Mükemmeliyet Merkezi Komutanlığımızda 9 ülkenin katılımı ile icra edilmektedir.





Ayrıca katılım sağladığımız,





- Portekiz'de NATO Tiger Meet Karma Hava Harekâtı,





- Macaristan'da Adaptive Hussar Fiilî Arazi,





- Fransa'da Wildfire Deniz Savunma Harekâtı,





- Romanya'da Sarmis Komando Harekâtı tatbikatları devam etmektedir.





Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ateş gücünü göstermek ve kuvvetler arası ateş desteğinin koordinasyonunu geliştirmek maksadıyla 6-8 Ekim tarihleri arasında Polatlı'da Ateş Serbest-2025 Faaliyeti icra edilecektir.





Seçkin Gözlemci Günü'nün Sayın Bakanımızın da katılımı ile 8 Ekim'de yapılması planlanan söz konusu faaliyette, 50 farklı cins ve çapta silah sistemi ile atış görevleri yapılacak, 82 farklı cins ve çapta silah ve silah sistemi sergilenecektir.

Faaliyet kapsamında ayrıca; Türk Yıldızları gösteri uçuşu ile Hürkuş tarafından uçuş yapılması ve Mehteran Birlik Komutanlığımızca konser verilmesi planlanmaktadır.





Diğer yandan;





6-10 Ekim tarihleri arasında Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de Denizkurdu-I Tatbikatı gerçekleştirilecek,





Yine aynı tarihler arasında Romanya'da düzenlenecek Posedion Tatbikatı'na katılım sağlanacaktır. Posedion Tatbikatı'na iştirak edecek TCG Amasra tarafından aynı zamanda Mayın Karşı Tedbirleri Karadeniz (MCM BLACK SEA) Görev Grubu'nun 7'nci aktivasyon faaliyeti de gerçekleştirilecektir.





6-17 Ekim tarihleri arasında ise;





- Aksaz'da Türkiye-Polonya İkili SAT,





- Kars'ta Yıldırım Seferberlik-5,





- 6 Ekim-7 Kasım tarihleri arasında yerinden katılım ile Steadfast Cobalt,





- 7-17 Ekim tarihleri arasında Ankara'da Türkiye-Birleşik Arap Emirlikleri Özel Kuvvet Eğitimi tatbikatları yapılacaktır.





NATO Daimî Deniz Görev Grubu-2 görevi kapsamında;





29 Eylül-3 Ekim tarihleri arasında TCG Barbaros ve İtalya Deniz Kuvvetlerine ait Carlo Bergamini ile Mısır Deniz Kuvvetleri unsurları arasında geçiş eğitimleri yapılmakta, Almanya Deniz Kuvvetleri unsuru Rugen tarafından 1-3 Ekim, Arnavutluk Deniz Kuvvetlerine ait Lissus tarafından ise 2-5 Ekim tarihleri arasında İzmir'e liman ziyaretleri gerçekleştirilmektedir. İtalya Deniz Kuvvetleri unsuru Carlo Bergamini tarafından 5-7 Ekim tarihleri arasında Antalya'ya liman ziyareti yapılması planlanmaktadır.





NATO Güvence Tedbirleri (Assurance Measures) kapsamında 22-25 Eylül tarihleri arasında Litvanya hava sahasında görev yapan Havadan İhbar Kontrol Uçağımız; 29-30 Eylül'de Ramstein Alloy 2025 Tatbikatı'na katılmış, Güvence Tedbirleri kapsamında Baltık (Letonya batısı) hava sahasında görev yapmıştır.





NATO Müttefik Hava Komutanlığınca Artırılmış Teyakkuz Faaliyetleri bünyesinde yürütülmekte olan Esnek Caydırıcılık Seçenekleri kapsamında 9 Ekim'de Romanya hava sahasında icra edilecek Mukabil Hava Harekâtı Eğitimi'ne 2 adet F-16 ile katılım sağlanması planlanmaktadır.





Öte yandan, 28 Eylül'de Mudanya'da düzenlenen Triatlon Sprint Mesafe Türkiye Kupası Finali'nde birincilik elde eden TSK Spor Gücü Triatlon Takımımız ve dereceye giren sporcularımız ile,





Aynı gün (28 Eylül) Ankara'da icra edilen Cumhurbaşkanlığı Kupası Engel Atlama Şampiyonası'nda şampiyon olan sporcumuzu, 22-29 Eylül tarihleri arasında Polonya'da düzenlenen ve 15 ülkenin katıldığı 49'uncu Uluslararası Askerî Sporlar Konseyi (CISM) Modern Pentatlon Dünya Şampiyonası'nda toplam 16 madalya kazanarak şampiyon olan TSK Modern Pentatlon Takımımızı bir kez daha kutluyoruz.





SAVUNMA SANAYİ / ENVANTERE GİREN YENİ SİLAH SİSTEMLERİ





Değerli Basın Mensupları,





Yerli ve millî savunma sanayi ürünlerimizin katkısıyla Türk Silahlı Kuvvetlerimizin etkinliği ve caydırıcılığı her geçen gün daha da

artmaktadır.





Bu kapsamda, Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca muhtelif miktarda;





- 5,56 mm Piyade Tüfeği ile,





- Sırt Tipi Karıştırma Sistemi (KARSİS), muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanarak envantere alınmıştır.





Hava Kuvvetleri Komutanlığımız tarafından ise yarın (3 Ekim), T-70 Genel Maksat Helikopterinin envantere alınması planlanmaktadır.





Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketimiz tarafından ise çeşitli adet ve çapta silah ve mühimmatın teslimatı tamamlanmıştır.

Şirketimizin; gelişmiş üretim kabiliyetini müttefik ülkelere aktarmak amacıyla Moğolistan'da kurduğu Fişek İmla Montaj Hattı Fabrikasının açılışı 3 Ekim'de Sayın Bakanımızın katılımı ile gerçekleştirilecektir.





ÖĞRENCİ VE PERSONEL TEMİNİ FAALİYETLERİ





Personel ve askerî öğrenci alım/temin faaliyetlerimiz planlanan takvime uygun olarak devam etmektedir.





Bu kapsamda,





- 2025 Yılı Millî Savunma Üniversitesine Öğretmen/Mühendis Sınıfı Muvazzaf Subay Adayı Temini ile,





- 2025 Yılı Tabip, Diş Tabibi Sınıfı Sözleşmeli/Muvazzaf Subay ve Özel Nitelikli Beden Eğitimi Öğretmeni Sınıfı Muvazzaf Subay Adayı Temini başvuruları 6 Ekim'de tamamlanacak,





- "Türk Silahlı Kuvvetleri 2025 Yılı Hukuk Sınıfı Muvazzaf Subay Adayı Temini" başvuruları 15 Ekim,





- "2025 Yılı Kara Kuvvetleri Komutanlığı Uzman Erbaş ve Sözleşmeli Erbaş/Er Temini " başvuruları 16 Ekim'de sona erecektir.

Sonuç olarak Bakanlığımız ve Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; ülkemiz ve milletimizin savunma ve güvenliği için,





- Terörle mücadeleden sınır güvenliğine,





- Mavi ve Gök Vatanımızdaki hak ve menfaatlerimizin korunmasından uluslararası güvenlik, barış ve istikrara katkı sunmaya,





- Geniş ölçekli tatbikatların icrasından yerli ve millî savunma sanayimizin geliştirilmesine kadar çok geniş bir alanda, üstlenmiş olduğu tüm görevleri bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da başarıyla yerine getirme azim ve kararlılığındadır.





SURİYE'DE SON DURUM





Bakanlık kaynakları, Suriye'deki son duruma ilişkin sorular üzerine de "Terör örgütü SDG'nin Suriye Geçici Hükümetine entegrasyonu ile ilgili hususlar Bakanlığımız tarafından dikkatle ve hassasiyetle takip edilmektedir. Bu minvalde bahse konu hususlara yönelik Bakanlığımızın resmî açıklamalarının dikkate alınmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir" dedi.





MİLLİ SAVUNMA BAKANI YAŞAR GÜLER İLE İRAN SAVUNMA BAKANI'NIN GÖRÜŞMESİ





Bakanlık kaynakları, Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler'in dün İran Savunma ve Silahlı Kuvvetler Lojistik Bakanı Aziz Nasirzade ile görüşmesine ilişkin sorular üzerine şu bilgileri paylaştı:





"Türkiye ve İran uzun bir ortak sınırı ve geçmişi yüzyıllar öncesine uzanan ortak tarih ve medeniyeti paylaşan iki komşu ve kardeş ülkedir.





İran Savunma ve Silahlı Kuvvetler Lojistik Bakanı Tuğgeneral Aziz Nasirzade ziyareti vesilesiyle yapılan görüşmelerde terör ve düzensiz göçle mücadele başta olmak üzere ortak sınırımızın güvenliği bağlamında yapılabilecek işbirliği de ele alınmıştır."





TRABZON AÇIKLARINDA TESPİT EDİLEN İDA





Bakanlık kaynakları, Trabzon açıklarında balıkçılar tarafından tespit edilen ve sürüklendiği belirlenen bomba yüklü bir İnsansız Deniz Aracı ile ilgili sorular üzerine de şunları kaydetti:





"Karadeniz'de bölgesel sahiplik ilkesi çerçevesinde; deniz yollarının açık tutulması ve seyir serbestisinin sağlanması kapsamında sürüklenen mayın/İHA/İDA'ların tespiti ve imhası maksadıyla havadan ve denizden (KarakolUçağı, Helikopter, İHA, Tuzla Sınıfı KarakolGemileri ve Mayın Avlama Gemileri ile) 24 saat keşif ve gözetleme faaliyetlerine devam edilmektedir.





Rusya-Ukrayna Savaşının başlangıcından itibaren; çok sayıda sürüklenen mayın, İDA ve İHA/Maket Uçak tespit ve imha edilmiştir.





Son olarak 29 Eylül'de bir balıkçı teknesi tarafından Trabzon açıklarında İDA olduğu değerlendirilen şüpheli cisim tespit edildiği, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından bildirilmiştir.





Patlayıcı ihtiva ettiği değerlendirilen İDA, bölgeye gönderilen SAS timlerimiz tarafından imha edilmiştir. Bu olayda da görüldüğü gibi şüpheli cisim gören, tespit eden balıkçılarımız başta olmak üzere tüm vatandaşlarımız dikkatli olmalı ve herhangi bir müdahale bulunmadan ivedikle güvenlik birimlerimize haber vermelidir."





GKRY'NİN YAYIMLADIĞI NAVTEX VE NORVEÇ BAYRAKLI GEMİNİN FAALİYETLERİ





Bakanlık kaynakları, Norveç bayraklı Ramform Hyperion adlı geminin GKRY'nin yayımladığı NAVTEX ile adanın güneyinde gerçekleştirdiği faaliyetlere ilişkin sorular üzerine şunları söyledi:





Adanın deniz yetki alanlarında her iki halkın da eşit hakları bulunmaktadır.





KKTC'nin bölgedeki mevcut ruhsat sahaları ve adanın tamamındaki hakları görmezden gelinerek icra edilmeye çalışılan faaliyetlere karşı gereken karşılıkları vermekteyiz.





KKTC ve ülkemiz Dışişleri Bakanlıkları tarafından, bahse konu geminin faaliyetlerine karşı gerekli protestolar yapılmış, sahada da gemi sorgulanarak ve ikaz edilerek bölgede KKTC haklarının var olduğu kayda geçirilmiştir. Sahadaki durumu yakından takip ediyoruz.







