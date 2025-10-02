Bakan Kurum: Sumud filosu amacına ulaştı

Küresel Sumud Filosu , Gazze'de ablukayı kırmak için yola çıktı.

Ancak İsrail, gemilere tek tek baskın düzenleyerek Gazze'ye ulaşmaya çalışan aktivistleri gözaltına aldı.

Filoya yapılan tüm dünya tarafından takip edilirken, Türkiye'den bir tepki ise Murat Kurum'dan geldi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, filonun amacına ulaştığını söyledi ve şöyle dedi:

"Ablukayı dünyaya haykırmıştır"

Sumud filosu amacına ulaşmıştır. İnsanlık dışı ablukayı, İsrail zulmünü, Gazze’nin sesini tüm dünyaya haykırmıştır.

Soykırımcı İsrail yönetiminin sadece yardım götüren bu teknelere uluslararası hukuka aykırı müdahalesi suçtur ve Dünya bu müdahalenin karşısında durmalıdır.





"Abluka kırıldı, bu değişmeyecek"

Ama bu müdahale şu gerçeği de değiştirmeyecektir: Abluka kırılmıştır.

İsrail zulmüne, yüzyılın soykırımına sessiz kalmayan, o küçük teknelerde dünyanın vicdanını taşıyan Sumud filosunu, canı pahasına o teknelere binerek Gazze’ye ulaşmaya çalışan herkesi gönülden selamlıyorum.

Biz biliyoruz ki; eninde sonunda insanlık kazanacak, iyiler kazanacak.















