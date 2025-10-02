Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bakan Kurum: Sumud filosu amacına ulaştı

Bakan Kurum: Sumud filosu amacına ulaştı

11:512/10/2025, Perşembe
G: 2/10/2025, Perşembe
Diğer
Sonraki haber
Murat Kurum
Murat Kurum

Küresel Sumud Filosu'na ilişkin paylaşım yapan Murat Kurum, "İnsanlık dışı ablukayı, İsrail zulmünü, Gazze’nin sesini tüm dünyaya haykırmıştır" dedi.

Küresel Sumud Filosu
, Gazze'de ablukayı kırmak için yola çıktı.

Ancak İsrail, gemilere tek tek baskın düzenleyerek Gazze'ye ulaşmaya çalışan aktivistleri gözaltına aldı.

Filoya yapılan tüm dünya tarafından takip edilirken, Türkiye'den bir tepki ise Murat Kurum'dan geldi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, filonun amacına ulaştığını söyledi ve şöyle dedi:

"Ablukayı dünyaya haykırmıştır"

Sumud filosu amacına ulaşmıştır. İnsanlık dışı ablukayı, İsrail zulmünü, Gazze’nin sesini tüm dünyaya haykırmıştır.

Soykırımcı İsrail yönetiminin sadece yardım götüren bu teknelere uluslararası hukuka aykırı müdahalesi suçtur ve Dünya bu müdahalenin karşısında durmalıdır.


"Abluka kırıldı, bu değişmeyecek"

Ama bu müdahale şu gerçeği de değiştirmeyecektir: Abluka kırılmıştır.

İsrail zulmüne, yüzyılın soykırımına sessiz kalmayan, o küçük teknelerde dünyanın vicdanını taşıyan Sumud filosunu, canı pahasına o teknelere binerek Gazze’ye ulaşmaya çalışan herkesi gönülden selamlıyorum.

Biz biliyoruz ki; eninde sonunda insanlık kazanacak, iyiler kazanacak.





#Küresel Sumud Filosu
#Gazze
#İsrail
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ekim ayı SED ödemeleri yattı mı? Sosyal Ekonomik Destek Ödemeleri (SED) ödeme sorgulama ekranı