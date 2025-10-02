Dünya medyası İsrail korsanlığına karşı 3 maymunu oynuyor

Dünya medyası Sumud Filosu'na saldırıyı görmezden geldi
Soykırımcı haydut İsrail donanması, Gazze'ye insani yardım taşıyan Küresel Sumud Filosu'na saldırmaya devam ediyor. Terör devleti, uluslararası hukuku hiçe sayarak korsanlık yaparken Batı medyası ise 3 maymunu oynuyor.
Gazze
’ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan
Küresel Sumud Filosu
, uluslararası sularda İsrail tarafından kuşatıldı. İsrail güçleri gemilere el koymaya başlarken, Batı medyası saldırıya sessiz kaldı.
44 ülkeden yüzlerce isim
Aralarında Yeni Şafak İnternet Yayın Yönetmeni
Ersin Çelik
'in de bulunduğu foktor, avukat, gazeteci, sanatçı, siyasetçi ve aktivistlerden oluşan filo,
44 farklı ülkeden
gelen temsilcilerden oluşuyor.
Gemilerde özellikle tıbbi malzemeler başta olmak üzere büyük miktarda insani yardım bulunuyor.
Batı medyası üç maymunu oynuyor
İsrail’in uluslararası sulardaki saldırılarına rağmen Batı medyası gündemi değiştirmeyi tercih etti.
Almanya merkezli
Bild
spor haberlerini öne çıkarırken, Kanada medyası Jane Goodall’ın ölümünü manşete taşıdı.
ABD basınında ise yalnızca iç gündem öne çıktı.
