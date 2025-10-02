Küresel Sumud Filosu’nun canlı takip sistemine göre "Mikeno" gemisi, Gazze karasularına girdi. Global Sumud Filosu Delegasyonu Tülay Gökçimen, "Fair Lady ve Adagio da Mikeno ile birlikte ablukayı kırdı." dedi.
İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'nu kuşatan İsrail donanması unsurları, gemilere saldırmaya devam ediyor.
İsrail’in “durdurduğu” belirtilen gemilerin isimleri Alma, Sirius, Adara, Spectre, Yulara, Aurora, Otaria, Huga, Deir Yessine, Grande Blu, Morgana, Hio, Seulle, All In, Captain Nikos, Florida, Karma, Mohammad Bhar ve Oxygono olarak açıklandı. En öndeki geminin Gazze’ye uzaklığı ise yaklaşık 70 km (40 deniz mili) olarak görünüyor.
Küresel Sumud Filosu'nun internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Gazze’ye giden 44 gemiden 19’u İsrail saldırısına uğradı.
Mikeno gemisi Gazze karasularında
Küresel Sumud Filosu'nda yer alan Mikeno gemisi Gazze kara sularına ulaştı.
Global Sumud Filosu Delegasyonu Tülay Gökçimen, "Fair Lady ve Adagio da Mikeno ile birlikte ablukayı kırdı." ifadelerini kullandı.
Gazze ablukasını delen Mikeno teknesinde Türkiye'den hukukçu Muhammed Huzeyfe Küçüktekin bulunuyor.