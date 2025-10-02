Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Küresel Sumud Filosu'ndaki 24 Türk vatandaşının alıkonulmasına ilişkin soruşturma başlatıldı

Küresel Sumud Filosu'ndaki 24 Türk vatandaşının alıkonulmasına ilişkin soruşturma başlatıldı

07:472/10/2025, Perşembe
G: 2/10/2025, Perşembe
AA
DHA
Sonraki haber
İsrail askerleri Gazze'ye giden Küresel Sumud Filosu'ndaki teknelere baskın düzenleyerek aralarında Türk aktivislerin de bulunduğu çok sayıda aktivisti gözaltına alarak teknelere el koymuştu.
İsrail askerleri Gazze'ye giden Küresel Sumud Filosu'ndaki teknelere baskın düzenleyerek aralarında Türk aktivislerin de bulunduğu çok sayıda aktivisti gözaltına alarak teknelere el koymuştu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İsrail'in uluslararası sularda Küresel Sumud Filosu'na gerçekleştirdiği saldırıda 24 Türk vatandaşının alıkonulmasına ilişkin soruşturma başlattı.

İsrail askerleri Gazze'ye giden Küresel Sumud Filosu'ndaki teknelere baskın düzenleyerek aralarında Türk aktivislerin de bulunduğu çok sayıda aktivisti gözaltına alarak teknelere el koymuştu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı konu ile ilgili soruşturma başlattı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "İnsani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'na yönelik İsrail donanması unsurları tarafından uluslararası sularda gerçekleştirilen saldırı neticesinde alıkonulan (24) Vatandaşımız ile ilgili olarak Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesindeki düzenlemeler, 5271 sy. Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 15. maddesindeki yetki kuralları ve 5237 sy. Türk Ceza Kanunu'nun 12/13. Maddelerindeki görev kuralları çerçevesinde Cumhuriyet Başsavcılığımızca 'Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma' 'Ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması', 'Nitelikli Yağma', 'Mala Zarar Verme' ve 'Eziyet' suçları kapsamında soruşturma başlatılmış olup soruşturma çok yönlü olarak sürdürülmektedir. Kamuoyunun bilgisine duyurulur" ifadesi yer aldı.



#İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
#İsrail
#Küresel Sumud Filosu
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kademeli emeklilik teklifi Meclis’te: Kadın erken yaş ve prim tablosu açıklandı! 1999-2008 arası sigorta girişi olanlara erken emeklilik var mı?