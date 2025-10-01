



İşgalci İsrail, Gazze'ye 69 mil kala Küresel Sumud Filosu'na müdahaleye başladı.

İlk müdahalenin filonun amiral gemisi Alma'ya yapıldığı bildirildi.

Alma gemisinin mürettebatının İsrail güçleri tarafından alıkonulduğu bildirildi.





İsrail'den Sumud Filosu'na baskın: Bazı gemiler alıkonuldu Gündem





Yaşanan soykırıma karşı vicdanın ortak sesi olarak ve İsrail ablukasını kırarak insani yardım ulaştırma amacıyla Akdeniz'de seyrini sürdüren Küresel Sumud Filosu'nda İsrail müdahalesi nedeniyle alarm verildi.

Sumud Filosu'ndan yapılan açıklamada bir saat içerisinde İsrail ordusunun müdahalesinin beklendiği belirtilerek, "Güvertede alarm durumundayız. Tekneleri engellemek için 20 İsrail gemisi filoya yaklaşıyor." denildi.





Teknelerdeki akitivistlerin can yeleklerini giyerek güvertelerde toplandığı aktarılırken, filonun 7 mil ilerisinde çok sayıda donanma gemisi olduğu ve teknelerin üzerinde çok sayıda drone olduğu da bildirildi.

Öte yandan filonun etrafında dört tane deniz mayını tespit edildiği de öğrenildi.





İsrail askerleri teknelere çıktı

İşgalci İsrail, içlerinde Yeni Şafak İnternet Yayın Yönetmeni Ersin Çelik’in de bulunduğu Morgana gemisi ve beraberindeki Alma, Sirius, Adara, Spectre, Huga, Deir Yassine, Yulara, Aurora, Grande Blue, Suelle, Hio, Otaria gemilerine müdahalede bulundu.





Filonun ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabında, "Gemilerimiz yasa dışı kuşatma altında. Kameralar devre dışı kaldı ve gemilere askeri personel çıktı." açıklaması yapıldı.





Açıklamada, gemide bulunan tüm yolcuların güvenliğini ve durumunu teyit etmek için çalışıldığı bilgisi paylaşıldı.

Küresel Sumud Filosu'nda yer alan katılımcılar da İsrail donanmasının filoya bağlı gemileri hedef alan saldırılara başladığını bildirdi.

İsrail donanma unsurlarının aktivistlerin bulunduğu gemileri tek tek ele geçirdiği aktarıldı.

Filonun ABD merkezli Youtube hesabından yapılan canlı yayında da aktivistlerin canlı yayının sürdüğü birkaç teknede can yelekleriyle güvertede oturarak olası bir İsrail saldırısına karşı teyakkuzda beklediği gözleniyor.





"Filoya acil uluslararası müdahale gerekiyor"

Küresel Sumud Filosu, "İsrail güçleri, Küresel Sumud Filosu gemilerine çıktı. İletişim kesildi ve gemide bulunanların durumu bilinmiyor. Onların güvenliği ve serbest bırakılması için acil uluslararası müdahale gerekiyor" dedi.

Greta Thunberg alıkonuldu

İsrail Donanması, Küresel Sumud Filosu'na ait birçok gemiye baskın yaparak, aralarında Greta Thunberg'in de bulunduğu aktivistleri alıkoydu.





"Dokuz Türk vatandaşı alıkonuldu"

Sumud Filosu Türkiye Delegasyonu üyesi Ramazan Tunç, saat 23.30 itibariyle İsrail'in filoda alıkoyduğu Türk vatandaşı sayısının dokuz olduğunu açıklamıştı.

Daha sonra yapılan açıklamada ise alıkonulan Türk vatandaşının 25'e yükseldiği bildirildi.

Alıkonulan Türk vatandaşlarının isimleri şöyle:

Sirius Gemisi:

-Fikret Ayçin Kantoğlu

-Abdülaziz Yalçın

-Davut Daşkıran

-Zeynep Tekocak

Alma Gemisi:

-Metehan Sarı

-Hüseyin Şuayb Ordu

-Onur Murat Kolgu

-Semih Fener

-Osman Çetinkaya

-Sümeyra Akdeniz Ordu

Spectre Gemisi:

-Bekir Turunç

-Abdulmecid Bağçivan

-Mustafa Muhammed Çakmakçı

-Mesut Çakar

-Muslim Ziyali

Huga A Gemisi:

-Mehmet Sait Direkçi

-Fatih Özsöz

-Tevhit Yıldız

Mali / Deir Yassine A Gemisi:

-Sümeyye Sena Polat

Grande Blue Gemisi:

-Halil Rıfat Çanakçı

Morgana Gemisi:

- Ersin Çelik

-Semanur Sönmez Yaman

Seulle Gemisi:

-Yaşar Yavuz

-Abdussamed Turan

-Haşmet Yazıcı





"Direniş göstermeyeceğiz"

Küresel Sumud Filosu'nda bulunan Yeni Şafak İnternet Yayın Yönetmeni Ersin Çelik, asla direniş göstermeyeceklerini, sadece oldukları yerde duracaklarını bildirdi.

Çelik, sert bir müdahale olmaması durumunda İsrail donanmasının filoyu limana çekeceğini kaydetti.

Ersin Çelik, gemide karartma kararı alındığını ve tüm ışıkların söndürüldüğünü açıkladı.





"Bizi gözeten tek devlet Türkiye oldu"

TVNET canlı yayınına telefonla bağlanan Çelik, "İtalya, İspanya ve Yunanistan da bu filoyu sabote edecek bir seyre dönüştürdü. Destek verir gibi görünüp aslında bu filoyu durduracak siyasete dönüştü. Burada bizi İsrail kara sularına kadar 7/24 gözeten tek devlet Türkiye Cumhuriyeti Devleti idi. Havadan ve denizden her an bizi gözetlediler. Bunu gördüm biliyorum da. Ham yukarıdan hem denizde 7/24 nöbet tuttular. Görünmeleri gerektiği zaman göründüler. İtalya ile İspanya bunun propagandasını yaptılar." dedi.

Çelik, gökyüzünde yıldızlar kadar drone gördüklerini de aktardı.





"Akdeniz'in ortasında köşe kapmaca oynuyoruz"

Gazze'ye yolculuktan son durumu paylaşan Yeni Şafak İnternet Yayın Yönetmeni Ersin Çelik, 26-27 teknenin yolculuğuna devam ettiğini belirtti.

Akdeniz'in ortasında tam bir köşe kapmaca oynadıklarını ifade eden Çelik, "İsrail askerleri herhangi bir tekneye müdahale ederken diğer tekneler fırsatını bulup ilerliyorlar. Biz ortalardayız ama önümüzde çok sayıda tekne var. Yavaş yavaş neredeyse 50 millere kadar geldik. Çok yaklaşıyoruz. Gece yarısı, sabaha doğru bakacağız ne olacak. Ama bu arada tekneleri de birer birer alıkoymaya başladılar." dedi.

"Yarım saat içerinde olası bir deniz ablukası olabilir"

Filonun amiral gemisi, filonun 3 mil ötesinde kimliği belirsiz 20'den fazla gemi tespit edildiğini belirterek, "Mevcut hızımızla, bu gemiler konum değiştirmezse yaklaşık 30 dakika içinde bulundukları noktaya ulaşacağız. Kimlikleri henüz doğrulanmadı; ancak bu gelişme, olası bir deniz ablukasına dair endişeleri artırıyor." açıklamasında bulundu.





AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırısına tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Soykırımcı Netanyahu hükümetinin Sumud Filosu'na saldırısı tüm insanlığa düşmanlıktır. Sumud Filosu’na dönük müdahale düşmanca ve barbarcadır." ifadelerini kullandı.

Çelik NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in Sumud Filosu'na yönelik saldırısına tepki gösterdi.





Sumud Filosu'nun insanlık ittifakının mazlum Gazze halkına uzanmaya çalışan en asil ellerinden biri olduğu vurgulayan Çelik, şu ifadelere yer verdi:

"Soykırımcı Netanyahu şebekesi, Gazze halkına açlığı bir katliam biçimi olarak dayatmaktadır. Sumud Filosu'nun mensupları insanlık adına bu katliama karşı çıkmıştır. Soykırımcı Netanyahu hükümetinin Sumud Filosu'na saldırısı, tüm insanlığa düşmanlıktır. Sumud Filosu'na dönük müdahale düşmanca ve barbarcadır. Tüm dünyanın bu barbarca müdahale karşısında tek ses olarak hareket etmesi gerekir. Sumud Filosu insanlık demektir."





İsrail donanmasından tehdit mesajı

İsrail donanması, radyodan tehdit mesajı yayınladı.

Filo'dan yapılan açıklamada, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IOF) akşam saatlerinde filoya 16. kanal üzerinden temas kurarak ablukayı delme girişimlerinin uluslararası hukukun ihlali olduğunu iddia ettiği, yardımların yalnızca kendi belirledikleri kanallar aracılığıyla ulaştırılabileceğini öne sürdüğü, aksi takdirde; gemilerinin zorla durdurulacağı, el konulacağı, filodaki aktivistler hakkında yasal işlem başlatılacağını bildirdiği aktarıldı.

Ayrıca IOF'un 7 Ekim’e atıfla propaganda içerikli mesajlar paylaşarak psikolojik baskı kurmaya çalıştığı da belirtildi.





Sumud Filosu'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Tüm bu tehditlere rağmen filomuzun kararlılığı tamdır. Gemilerimiz insani yardım misyonunu sürdürmektedir. Thiago şu anda frekanstan yanıt vererek misyonumuzun meşruiyetini ve uluslararası destek iradesini vurgulamaktadır.

Bizler sivil ve barışçıl bir filoyuz. Görevimiz, Gazze halkına insani yardım ulaştırmak ve ablukanın hukuksuzluğunu dünyaya duyurmaktır.

Dünya kamuoyunu bu tehdide karşı tanıklık etmeye ve sesini yükseltmeye çağırıyoruz."

"Rotamızı değiştirmeyeceğiz"

Öte yandan İsrail donanması, Küresel Sumud Filosu'na rotasını İsrail'in Aşdod Limanı yönüne çevirmesini istedi, filo ise bunu reddederek rotalarını değiştirmeyeceklerini belirtti.





Fransa'dan İsrail'e Küresel Sumud Filosu'ndakilerin güvenliğini sağlaması çağrısı

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, İsrail donanma unsurları Gazze'ye yardım götürmek için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'nu kuşatmaya ve yasa dışı şekilde ele geçirmeye başlarken, İsrail'i filodakilerin güvenliğini sağlamaya çağırdı.

ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan açıklamada bulunan Barrot, “Gazze’ye giden Küresel Sumud Filosu İsrail makamları tarafından arama ve el konma işlemi ile karşı karşıya. Fransa İsrail makamlarını filodakilerin güvenliğini sağlamaya, konsolosluk koruması hakkını garanti etmeye ve en kısa sürede Fransa'ya dönmelerine izin vermeye çağırıyor." ifadelerini kullandı.

Barrot, filodaki Fransız vatandaşlarının bölgeye seyahat etmemeleri konusunda uyarıldığını hatırlatarak, vatandaşlarının güvenliği için İsrail makamları ile iletişim halinde olduklarını kaydetti.

Fransa'nın bölgedeki önceliğinin ateşkes sağlanması, Hamas'ın elindeki esirlerin serbest bırakılması ve insani yardımların büyük ölçüde ulaştırılması olduğunu vurgulayan Barrot, filodakilerin taşıdıkları insani yardımları bölgedeki yardım kuruluşlarına teslim etmesini istedi.











