Kassam Tugayları Aşdod Limanı'na beş roket fırlattı

Kassam Tugayları Aşdod Limanı'na beş roket fırlattı

1/10/2025, Çarşamba
G: 1/10/2025, Çarşamba
Kassam Tugayları İsrail'i 5 roketle vurdu.
Kassam Tugayları İsrail'i 5 roketle vurdu.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyinden liman kenti Usdud (Aşdod) yönüne doğru 5 roket atıldığını ileri sürdü.

İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, Aşdod kentine atılan roketlere hava savunma sistemleri müdahale etti.

Roketlerden 4'ünün hava savunma sistemleri tarafından engellendiği iddia edilirken 1'inin de açık alana düştüğü belirtildi.

Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan ve İsrail'in saldırı tehdidinde bulunduğu Uluslararası Sumud Filosu'ndaki gemilerin de daha önce Madleen ve Hanzala gemilerinde olduğu gibi Aşdod Limanı'na çekilmesi bekleniyor.



