Akdeniz'de haydutluk: Soykırım ordusu insanlığın vicdanı Sumud Filosu'na saldırdı

Gazze’deki ablukası kırmak için 47 farklı ülkeden 500 aktivist ve insani yardım yüküyle yola çıkan 50 gemilik Küresel Sumud Filosu İsrail donanmasının saldırısına uğradı. Soykırımcı İsrail ordusu 20’den fazla savaş gemisiyle filoyu kuşatan soykırım ordusu, filodaki gemileri Aşdod Limanı’na gitmeye zorladı.

FİLOYU ULUSLARARASI SULARDA EN AZ 20 GEMİ İLE KUŞATTILAR

İsrail ordusunun Sumud Filosu’na tacizlerine saat 19:00 civarında başladı. İsrail Hava Kuvvetleri’ne ait savaş uçakları ve dronlar gemilerin üzerinde uçuş yaptı. Ancak filo buna rağmen rotasını değiştirmeden yoluna devam etti. Dakikalar sonra da İsrail donanmasına ait 20’den fazla gemi filoyu kuşattı. Gazze’ye 69 mil (111 kilometre) kala müdahale başladı.

TELSİZDEN ROTANIZI DEĞİSTİRİN YOKSA MÜDAHALE EDECEĞİZ ÇAĞRISI

Filo ile irtibat kuran İsrail ordusu, “Aktif bir savaş bölgesinde, deniz ablukasını delme girişiminde bulunuyorsunuz. Rotanızı değiştirin. İnsani yardım ulaştırmak istiyorsanız rotanızı Aşdod Limanı'na çevirin. Aksi durumda geminizi durduracak ve el koyma işlemi başlatacağız. Eylemlerinizin tam sorumluluğu size ait olacaktır" çağrısı yaptı.

Aynı dakikalarda açıklama yapan İsrail Dışişleri Bakanlığı da "Hamas-Sumud filosu" diye isimlendirdiği filonun amacının "provokasyon olduğunu" ileri sürerek, filonun müdahale öncesinde uyarıldığını bildirdi.

HAYDUTLARA TOKAT GİBİ: YAPTIĞINIZ HUKUKA AYKIRI

Korsan İsrail ordusuna filo adına Küresel Sumud Filosu Komite Üyesi Thiago Avila cevap verdi. Avila telsizde şu ifadeleri kullandı: "Aktif bir savaş bölgesine mi girdiğimizi söylüyorsunuz? Yani savaş suçlarının işlendiği bir yere mi girdiğimizi iddia ediyorsunuz? Bu uluslararası hukuka aykırıdır. Bir kez daha hatırlatıyorum.

Uluslararası Adalet Divanı, Gazze’ye yönelik insani misyonları engelleme girişimlerinin uluslararası hukuk tarafından yasaklandığını ve soykırım suçundan sorumlu tutulmanız talebiyle uyumlu olduğuna dair geçici bir karar aldı. Uluslararası Ceza Mahkemesi, Başbakanınız Binyamin Netanyahu hakkında, çocukları ve insanları aç bırakarak ölüme terk etmek ve açlığı bir savaş silahı olarak kullanmak suçlarından dolayı tutuklama emri çıkardı.”

FİLİSTİN HALKINA YARDIM GÖTÜRÜYORUZ YOLUMUZDAN ÇEKİLİN

“Yolumuza devam etmek ahlaki görevimizdir. İşgal gücünün, kendi geleceğini tayin hakkına ve sınırlarını kontrol etme hakkına sahip olan Gazze’deki Filistinli kardeşlerimize yönelik insani yardımları kontrol etme girişimlerini reddetmek de ahlaki görevimizdir. Dolayısıyla, Gazze’deki Filistin halkına yardım götürme girişimlerini kontrol etme konusunda sizi meşru bir temsilci olarak tanımıyoruz. Sizden çekilmenizi, işlediğiniz sayısız savaş suçuna bir yenisini daha eklememenizi ve yolumuza devam etmemize izin vermenizi talep ediyoruz. Gazze’deki Filistinli kardeşlerimiz için düzenlediğimiz bu barışçıl, şiddet içermeyen insani dayanışma misyonumuza müdahale etmeyin. Sizi bir kez daha uyarıyorum.”

HAYDUTLAR GEMİLERE ÇIKIP EN AZ 70 AKTİVİSTİ GÖZALTINA ALDI

İsrail ordusu aldığı cevaptan sonra saldırıya başladı. Önce filodaki gemilerin telsizleri susturuldu. İnternet alt yapısı çökertildi, gemiden yapılan canlı yayın da karartıldı. Saat 21:00’dan sonra doğrudan müdahale başladı. İlk müdahale amiral gemisi konumundaki Alma, Sirius, Adara, Spectra, Huga ve Deir Yassin adlı gemilere oldu. Hücumbotlarla yaklaşan İsrail askerleri ardından gemilere çıkıp kontrolü ele geçirdi. Aktivistler gemiye çıkan İsrail askelerini ‘Özgür Filistin’ sloganları ile karşıladı. İsrail'in korsan baskınında en az 70 aktivist gözaltına alındı. Aşdod Limanı'na götürüleceği belirtilen aktivistler arasında Türklerin de olduğu öğrenildi. Gazze’ye doğru ilerlemeye devam eden diğer gemiler ise sık sık hücumbotlar tarafından taciz edilerek Aşdod Limanı’na yönlendirilmeye çalışıldı. İsrail donanmasından filodaki gemilere içerisinde bilinmeyen bir madde olduğu belirtilen tazyikli su sıkıldı.

GAZZE'YE 60-70 KİLOMETRE YAKLAŞTILAR: KUŞATMAYI KIRACAĞIZ

Bazı gemiler Gazze’ye 60-70 kilometre mesafeye kadar yaklaştı. Saat 23:00 civarında filonun sosyal medya hesaplarından. “Kuşatmayı kıracağız” denilerek kararlılık mesajı verildi. İsrail basınında yer alan haberlerde ise resmi kaynaklara dayanılarak İsrail askerlerinin sadece 6 gemiyi ele geçirdiği, operasyonun perşembe günü (bugün) de devam edeceği öne sürüldü. Gece saatleri itibariyle kaç geminin ele geçirildiği, kaç aktivistin alıkonulduğunu ve alıkonulan aktivistlerin hangi limana götürüleceğine resmi bir açıklama yapılmadı.

Ersin Çelik korsanlığı an be an aktardı

Bir ayı aşkın süredir Küresel Sumud Filosu’ndaki Morgana Gemisi’nden gözlemlerini okurlarıyla paylaşan Yeni Şafak yazarı Ersin Çelik, İsrail saldırısı sırasında da filoda yaşananları an be an TVNET izleyicileriyle paylaştı. Filoya yönelik İsrail saldırısıyla canlı yayına bağlanan Ersin Çelik, Gazze’ye 60 mil uzaklıktan telefon bağlantısı ile yaptığı canlı yayında “Şu anda ana gemiyle uğraşıyorlar, uzaktan görüyorum. Biz de yavaş yavaş motor küçülterek ilerliyoruz” dedi. Gece yarısına kadar canlı yayına bağlanarak durumu aktaran Çelik, 00:37 itibariyle sosyal medya hesabından yaptığı video mesajda, “Kararlıyız, moralliyiz ilerliyoruz. Gazze’ye ulaşmak için mücadele edeceğiz. Allah’a ısmarladık” dedi.

Dronlar tepemizde

İsrail’in işgal ettiği Adara, Alma ve Sirius gemisindeki aktivistlerin ailelerine filo koordinatörleri tarafından mesaj gönderildi. Mesajda, "Bu 3 tekneye müdahale edildi. Lütfen sakin olun." ifadesine yer verildi. Mesajda ayrıca, "Şimdi tüm gözleri filoya çevirme, elçiliklerinize baskı yapma ve hükümetinizi İsrail'in soykırımını desteklemeyi bırakmaya çağırma zamanıdır." denildi. Filoya bağlı Captain Nikos gemisinde bulunan El Pais muhabiri Carlos de Barron, Youtube'da paylaştığı bir videoda, İsrail askerlerinin gemiye müdahale ettiğini belirtti. İsrail'e ait dronların tepelerinde dolaştığını aktaran Barron, filonun önceden anlaştığı şekilde direnç göstermeden İsrail limanına götürülmeye hazır olduğunu duyurdu. Press For Palestine'dan Türk aktivist Semanur Sönmez Yaman da yaptığı açıklamada, filonun Gazze'ye 60 deniz mili mesafede olduğunu kaydetti.











