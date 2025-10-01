İspanya Başbakanı Sanchez'den İsrail'e Sumud çağrısı

Gazze'ye sadece bir günlük mesafede olan ve İsrail'in olası askeri müdahale riski altında denizde yola devam eden Küresel Sumud Filosu'nun üyeleri ve onların vatandaşı oldukları diğer ülkelerle temas içinde olduklarını söyleyen Sanchez, filonun insani bir misyon olduğunu vurguladı. İspanya Başbakanı, "500'den fazla kişiden bahsediyoruz. Bu kişiler, hiçbir şekilde hiçbir zaman İsrail için bir tehlike ya da tehdit teşkil etmediler. Bu yüzden umarım (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu hükümeti de bu filo için hiçbir tehdit oluşturmaz." dedi.