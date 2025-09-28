Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Rusya: Ukrayna'nın askeri sanayi alanındaki işletmelerini vurduk

Rusya: Ukrayna'nın askeri sanayi alanındaki işletmelerini vurduk

15:5728/09/2025, Pazar
AA
Sonraki haber
Rusya: Ukrayna'nın askeri sanayi alanındaki işletmelerini vurduk
Rusya: Ukrayna'nın askeri sanayi alanındaki işletmelerini vurduk

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın askeri sanayi alanında faaliyet gösteren işletmeleri uzun menzilli yüksek hassasiyetli silah ve insansız hava araçlarıyla (İHA) vurduklarını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'ya yönelik faaliyetleriyle ilgili bilgi verildi.

Rus ordusunun, Ukrayna'daki askeri unsurlarına saldırılara devam ettiği kaydedilen açıklamada, "Rusya Silahlı Kuvvetleri, gece Ukrayna'nın askeri sanayi alanında faaliyet gösteren işletmelerine ve askeri havaalanı altyapısına yönelik havadan, denizden uzun menzilli yüksek hassasiyetli silah ve İHA'lar ile yoğun saldırı düzenledi." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, saldırı hedefine ulaşıldığı ve belirlenen tüm hedeflerin vurulduğu aktarıldı.

Bakanlığın açıklamasında ayrıca, gece Ukrayna'ya ait 41 İHA'nın çeşitli Rus bölgeleri üzerinde hava savunma sistemlerince vurulduğu belirtildi.




#Rusya
#savaş
#Ukrayna
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Togg Avrupa satışları başladı mı ön siparişler ne zaman başlayacak? T10X ve T10F Almanya'da ne kadara kaça satılacak?