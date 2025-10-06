Yeni Şafak
Zelenski Rusya'ya yerli silahlarla saldırı düzenlediklerini belirtti

19:196/10/2025, Pazartesi
AA
Sonraki haber
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya’daki hedeflere son günlerde yalnızca Ukrayna üretimi silahlarla hava saldırısı düzenlediklerini açıkladı. Zelenski, AB entegrasyonu sürecinde kararlılıkla ilerlediklerini ve Macaristan’ın engellemelerine rağmen Ukrayna’nın mutlaka AB üyesi olacağını vurguladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, son günlerde Rusya'daki hedeflere sadece Ukrayna'nın ürettiği silahlarla hava saldırıları düzenlediklerini bildirdi.

Zelenski, resmi temaslarda bulunmak üzere Kiev'e gelen Hollanda Başbakanı Dick Schoof ile çalışma ofisinde bir araya geldi.

İkili görüşmelerin ardından Schoof ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan Zelenski, Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmeleri değerlendirdi.

Rus ordusunun ülkesine yoğun hava saldırıları düzenlemeye devam ettiğini kaydeden Zelenski, "Rusya savaşı bitirmek istemiyor." yorumunu yaptı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Schoof ile ikili görüşme yaparken Rusların Sumi kentindeki bir kadın doğum hastanesine saldırı düzenlediğini belirterek, "Çok şükür can kaybı olmadı. İnsanlar sığınakta saklandı. Personel, 35 kadın ve 11 bebek." bilgilerini paylaştı.

Zelenski, Hollanda Başbakanı Schoof ile birlikte Kiev'de 3. kez düzenlenen Uluslararası Savunma Sanayi Forumu'nun açılışını yaptıklarını anımsatarak, yerli savunma sanayisinin geliştirilmesi yönünde çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

Yerli silahlarla Rusya'daki hedeflere hava saldırıları düzenlemeye devam ettiklerini dile getiren Zelenski, "Önemli olan, Ukrayna'nın son günlerde (Rusya'daki hedeflere yapılan hava saldırıları) sadece kendi ürünlerini kullandığını anlamaktır. Bunlar sadece İHA değildir." diye konuştu.

Konuşmasında, ülkesinin, Avrupa Birliği (AB) ile entegrasyonu sürecine de değinen Zelenski, bu yönde çalışmaları sürdürdüklerini aktardı.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın, Ukrayna'nın AB ile entegrasyonu sürecini engellemeye çalıştığını savunan Zelenski, ülkesinin mutlaka AB üyesi olacağını söyledi.


