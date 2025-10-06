Putin'den ABD'ye uyarı: Tomahawklar ilişkimizi bozar

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yapılan Alaska Zirvesi sonrası, ikili ilişkilerde gerilim her geçen gün arıyor. Trump'ın, Rusya'nın Ukrayna'da ateşkese yanaşmaması üzerine Kiev'e Tomahawk füzeleri dahil olmak üzere daha fazla askeri destek sağlamaya yönelik sözleri Moskova'da tepkiyle karşılandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin Ukrayna'ya "Tomahawk" seyir füzeleri vermesi halinde ikili ilişkilerin bozulacağını belirtti.

NE DÜŞÜNÜYORSAM ONU SÖYLÜYORUM

Putin, "Rossiya-1" televizyon kanalına Rusya ile ABD arasındaki ilişkilere dair açıklamalarda bulundu. Amerikan yapımı Tomahawk seyir füzelerinin Ukrayna'ya verilmesi ihtimalini değerlendiren Putin, "Bu, ilişkilerimizin ve ilişkilerimizdeki olumlu gelişmelerin bozulmasına yol açacak. Ne düşünüyorsam onu söylüyorum. Durumun ne yönde ilerleyeceği sadece bize ve bana bağlı değil." ifadelerini kullandı.

500 İHA İLE SALDIRDI

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın savunma sanayisi tesislerine uzun menzilli yüksek hassasiyetli silah ve insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlediklerini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Rusya Silahlı Kuvvetleri, gece Ukrayna'nın savunma sanayisi alanında faaliyet gösteren tesislerine ve bunların çalışmasını sağlayan gaz ve enerji altyapı tesislerine hipersonik 'Kinjal' füzeleri dahil karadan, denizden, havadan uzun menzilli yüksek hassasiyetli silah ve İHA'lar ile yoğun saldırı düzenledi. Saldırının hedefine ulaşıldı. Belirlenen tüm hedefler vuruldu" ifadelerine yer verildi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski de Rus ordusunun, ülkesine yönelik 500'e yakın insansız hava aracı (İHA) ve 50'den fazla füze ile saldırı gerçekleştirdiğini bildirdi.

Savaş vergisi getiriliyor

Öte yandan Rus hükümetinin, Ukrayna savaşını finanse etmek amacıyla 2026’da planladığı vergi artışlarının ülkede enflasyonu arttırması bekleniyor. Rusya Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Aleksei Zabotkin, katma değer vergisinin (KDV) yüzde 20’den yüzde 22’ye çıkarılmasının tüketici fiyat endeksine 0,6 ila 0,7 puanlık bir artış getireceğini söyledi. Zabotkin, nihai etkinin, işletmelerin artan maliyetleri ne ölçüde fiyatlara yansıttığına bağlı olacağını belirtti.







