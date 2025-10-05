Yeni Şafak
Zelenski: 'Ruslar 500'e yakın İHA ve 50'den fazla füze ile saldırı düzenledi'

13:575/10/2025, Pazar
AA
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rus ordusunun, ülkesine yönelik 500'e yakın insansız hava aracı (İHA) ve 50'den fazla füze ile saldırı gerçekleştirdiğini bildirdi.

Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, saldırılar sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiğini ve 10 kişinin de yaralandığını belirtti. 

Lviv kentine düzenlenen saldırılarda en az dört kişinin hayatını kaybederken, kentteki insani yardım malzemelerinin depolandığı bir sanayi parkında da yangın çıktı. 

İtfaiye ekipleri ve acil durum servisi çalışanları kentte hasar gören ve yıkılan evlerde enkaz kaldırma ve arama kurtarma çalışmaları yürüttü.

