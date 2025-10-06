Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Rusya Savunma Bakanlığı: Çoğu Karadeniz üzerinde 251 Ukrayna İHA'sı düşürdük

Rusya Savunma Bakanlığı: Çoğu Karadeniz üzerinde 251 Ukrayna İHA'sı düşürdük

10:436/10/2025, Pazartesi
AA
Sonraki haber
Rusya
Rusya

Rusya Savunma Bakanlığı, çoğu Karadeniz üzerinde olmak üzere Ukrayna'nın düzenlediği saldırılarda 251 insansız hava aracını (İHA) düşürdüklerini bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, gece boyunca Rus hava savunma sistemlerinin 251 İHA tespit ettiği ve düşürdüğü belirtildi.

Karadeniz üzerinde 62, Kırım Yarımadası üzerinde 40, Azak Denizi üzerinde 5 İHA'nın düşürüldüğü aktarılan açıklamada, Kursk Bölgesi'nde 34, Belgorod Bölgesi'nde 30, Nijniy Novgorod Bölgesi'nde 20, Voronej Bölgesi'nde 17, Krasnodar Bölgesi'nde 11, Bryansk Bölgesi'nde 8, Tula Bölgesi'nde 8, Ryazan Bölgesi'nde 4, Vladimir, İvanovo, Kaluga, Tambov ve Oryol bölgelerinde 2'şer, Lipetsk ve Moskova bölgelerinde 1'er İHA’nın imha edildiği bilgisi paylaşıldı.



#İnsansız Hava Aracı
#Karadeniz
#Rusya Savunma Bakanlığı
#Ukrayna
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
2025-2028 Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Maaş Promosyonu Ne Kadar, Ne Zaman Yatacak? İşte Son Durum