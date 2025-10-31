Mamdani yüzde 50'yi gördü

Emerson College Polling, PIX11 ve The Hill ortaklığında yayınlanan son anket, Mamdani’nin en yakın rakibi, İsrail destekçisi eski New York Valisi Andrew Cuomo’ya karşı 25 puanlık bir farkla önde olduğunu gösterdi. Ankete göre Mamdani yüzde 50, Cuomo yüzde 25, Cumhuriyetçi aday Curtis Sliwa ise yüzde 21 oy oranına sahip. Katılımcıların yüzde 4’ü ise henüz karar vermediğini belirtti. Kararsız seçmenler dağıtıldığında Mamdani’nin oy oranı yüzde 51’e çıkarken, Cuomo yüzde 26’da kaldı. 4 Kasım’da yapılacak seçimler öncesi tablo, New York siyasetinde tarihi bir dönüm noktasına işaret ediyor. Eğer sonuçlar anketleri doğrularsa, Zohran Mamdani New York’un ilk Müslüman belediye başkanı olacak.