Müslüman aday Mamdani’ye karşı New York belediye başkanı ön seçimlerini kaybetti: 'İsrail'e karşı öfkeyi fark edemedim'

Eski New York Valisi Cuomo, MSNBC televizyonuna verdiği mülakatta belediye başkanı seçimleri hakkında soruları yanıtladı.





Müslüman aday Zohran Mamdani’ye karşı New York belediye başkanı ön seçimlerini kaybetmesiyle ilgili olarak "Seçmende neyi göremedin?" sorusuna Cuomo, halkın İsrail’e yönelik öfkesini fark edemediğini söyledi.





Cuomo, “Bunun bir belediye başkanlığı yarışında insanları nasıl motive edeceğini göremedim. Sokakta İsrail karşıtı öfkeyi gördüm ama bunun belediye başkanlığı adaylığına oy vermede etkili olacağını fark edemedim" dedi.





En son New York belediye başkanı seçimlerine baktığında yarışın dış politikayla pek ilgisi olmadığını gördüğünü belirten Cuomo, ancak ön seçimlerde İsrail karşıtı öfkenin belirleyici olduğuna işaret etti.





Cuomo, ayrıca ön seçimleri kaybetmesinde 20-30 yaşlarındaki gençlerin enerjisinin ve Mamdani'nin gündeme getirdiği uygun fiyatlı konut sorununun da etkili olduğunu kaydetti.





Mülakat sırasında Cuomo, Mamdani'nin başkanlık için deneyimsiz olduğunu ileri sürerek "Mandani" ifadesini kullandı. Bunun üzerine sunucu, "Sanırım önce onun ismini doğru telaffuz etmelisiniz" diyerek Cuomo'yu düzeltti.





Müslüman aday Mamdani'nin Demokrat Parti'nin New York belediye başkanı ön seçimini kazanması

New York'ta 24 Haziran'da düzenlenen Demokrat Partinin belediye başkanı ön seçimini, kentin Temsilciler Meclisi Üyesi Müslüman Zohran Mamdani kazanmıştı.





Mamdani, oyların yüzde 56'sını alarak en güçlü rakibi eski New York Valisi Andrew Cuomo'yu 12 puan farkla geride bırakmıştı. Bunun üzerine Cuomo, yarışa bağımsız aday olarak devam edeceğini açıklamıştı.





New York Belediye Başkanı Eric Adams ise hakkında daha önce açılan yolsuzluk ve rüşvet suçlamaları nedeniyle Demokrat Partiden çekilerek ön seçimlere girmemiş, bağımsız aday olarak yarışa katılacağını duyurmuş ancak daha sonra yarıştan çekilmişti.





33 yaşındaki Zohran Mamdani, 4 Kasım'da yapılacak seçimi kazanması halinde New York'un ilk Müslüman ve Güney Asya kökenli belediye başkanı olacak.





Son anketler, Zohran Mamdani'nin yarışta Andrew Cuomo ve Cumhuriyetçi Parti adayı Curtis Sliwa'nın önünde olduğunu gösteriyor.



