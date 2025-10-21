Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Amerika
Müslüman aday Mamdani’ye karşı New York belediye başkanı ön seçimlerini kaybetti: 'İsrail'e karşı öfkeyi fark edemedim'

Müslüman aday Mamdani’ye karşı New York belediye başkanı ön seçimlerini kaybetti: 'İsrail'e karşı öfkeyi fark edemedim'

09:0121/10/2025, Salı
AA
Sonraki haber
Müslüman aday Zohran Mamdani, Andrew Cuomo.
Müslüman aday Zohran Mamdani, Andrew Cuomo.

New York belediye başkanlığı ön seçimini Demokratların adayı Zohran Mamdani'ye karşı kaybeden Andrew Cuomo, ön seçimleri kaybetmesinde halkın İsrail'e yönelik öfkesinin etkili olduğunu belirtti.

Eski New York Valisi Cuomo, MSNBC televizyonuna verdiği mülakatta belediye başkanı seçimleri hakkında soruları yanıtladı.


Müslüman aday Zohran Mamdani’ye karşı New York belediye başkanı ön seçimlerini kaybetmesiyle ilgili olarak "Seçmende neyi göremedin?" sorusuna Cuomo, halkın İsrail’e yönelik öfkesini fark edemediğini söyledi.


Cuomo, “Bunun bir belediye başkanlığı yarışında insanları nasıl motive edeceğini göremedim. Sokakta İsrail karşıtı öfkeyi gördüm ama bunun belediye başkanlığı adaylığına oy vermede etkili olacağını fark edemedim" dedi.


En son New York belediye başkanı seçimlerine baktığında yarışın dış politikayla pek ilgisi olmadığını gördüğünü belirten Cuomo, ancak ön seçimlerde İsrail karşıtı öfkenin belirleyici olduğuna işaret etti.


Cuomo, ayrıca ön seçimleri kaybetmesinde 20-30 yaşlarındaki gençlerin enerjisinin ve Mamdani'nin gündeme getirdiği uygun fiyatlı konut sorununun da etkili olduğunu kaydetti.


Mülakat sırasında Cuomo, Mamdani'nin başkanlık için deneyimsiz olduğunu ileri sürerek "Mandani" ifadesini kullandı. Bunun üzerine sunucu, "Sanırım önce onun ismini doğru telaffuz etmelisiniz" diyerek Cuomo'yu düzeltti.


Müslüman aday Mamdani'nin Demokrat Parti'nin New York belediye başkanı ön seçimini kazanması

New York'ta 24 Haziran'da düzenlenen Demokrat Partinin belediye başkanı ön seçimini, kentin Temsilciler Meclisi Üyesi Müslüman Zohran Mamdani kazanmıştı.


Mamdani, oyların yüzde 56'sını alarak en güçlü rakibi eski New York Valisi Andrew Cuomo'yu 12 puan farkla geride bırakmıştı. Bunun üzerine Cuomo, yarışa bağımsız aday olarak devam edeceğini açıklamıştı.


New York Belediye Başkanı Eric Adams ise hakkında daha önce açılan yolsuzluk ve rüşvet suçlamaları nedeniyle Demokrat Partiden çekilerek ön seçimlere girmemiş, bağımsız aday olarak yarışa katılacağını duyurmuş ancak daha sonra yarıştan çekilmişti.


33 yaşındaki Zohran Mamdani, 4 Kasım'da yapılacak seçimi kazanması halinde New York'un ilk Müslüman ve Güney Asya kökenli belediye başkanı olacak.


Son anketler, Zohran Mamdani'nin yarışta Andrew Cuomo ve Cumhuriyetçi Parti adayı Curtis Sliwa'nın önünde olduğunu gösteriyor.


#Andrew Cuomo
#Zohran Mamdani
#ABD
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
BUSKİ açıkladı: Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Mudanya ve Kestel’de su kesintisi yaşanacak: 21 Ekim Bursa’daki su kesintisinden etkilenecek mahalleler