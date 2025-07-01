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Trump'ı kızdıran Müslüman aday Mamdani ön seçimi resmen kazandı

Trump'ı kızdıran Müslüman aday Mamdani ön seçimi resmen kazandı

22:491/07/2025, Salı
AA
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New York belediye başkanlığı ön seçimini Müslüman aday Mamdani resmen kazandı
New York belediye başkanlığı ön seçimini Müslüman aday Mamdani resmen kazandı

ABD'nin New York kentinde düzenlenen Demokrat Parti belediye başkanlığı ön seçimlerini oyların yüzde 56'sını alarak Müslüman aday Zohran Mamdani kazandı. Mamdani, "Geleceğin siyaseti ve otoriterliğe karşı cesurca mücadele eden bir lider için yetki verdiler." ifadelerini kullandı.

ABD'de resmi sonuçlara göre, New York kentinde düzenlenen Demokrat Parti'nin belediye başkanlığı ön seçimlerini kentin Temsilciler Meclisi Üyesi Müslüman aday Zohran Mamdani kazandı.

Demokrat Parti içinde yapılan ön seçimlerin nihai sonuçlarına göre, Mamdani, oyların yüzde 56'sını alarak en güçlü rakibi, eski New York Valisi Andrew Cuomo'yu 12 puan farkla geride bıraktı.

Ön seçim zaferinin ardından açıklama yapan Mamdani, seçmenlerden gelen destek nedeniyle müteşekkir olduğunu ifade ederek, asıl seçimlere odaklanmaya başladığını belirtti.

Mamdani,
"Geçtiğimiz salı günü, Demokratlar açık bir şekilde konuştu. Uygun fiyatlı bir şehir, geleceğin siyaseti ve otoriterliğe karşı cesurca mücadele eden bir lider için yetki verdiler."
diyerek 545 binden fazla New Yorklunun desteğiyle kazandığını kaydetti.

33 yaşındaki Zohran Mamdani, 4 Kasım'da yapılacak seçimi kazanması halinde New York'un ilk Müslüman ve Güney Asya kökenli belediye başkanı olacak.

ABD Başkanı Donald Trump, geçen hafta Mamdani'yi
"komünist"
şeklinde nitelendirerek
"New York'un belediye başkanı kim olursa olsun, kendine hakim olmalı, yoksa federal hükümet onlara mali açıdan çok sert davranacak."
diye konuşmuştu.
Zohran Mamdani

⁠New York Belediye Başkanlığı ön seçimleri

ABD'nin New York kentinde seçmenler, Demokrat Parti belediye başkan aday adayları arasından 4 Kasım'da yapılacak yarışa girecek ismi belirlemek için sandık başına gitmişti.

11 kişilik aday adayları arasında, eski New York Valisi Andrew Cuomo, New York Temsilciler Meclisi Üyesi Zohran Mamdani ve New York Şehir Denetçisi Brad Lander öne çıkmıştı.

Cumhuriyetçi Parti, belediye başkanlığı için tek aday çıkardığından ön seçimlere gitmedi. Önceki seçimde de Cumhuriyetçi Parti'den aday olan, sokak güvenliği için
"Koruyucu Melekler"
adlı organizasyonun kurucusu ve radyo sunucusu Curtis Sliwa, 4 Kasım'da Cumhuriyetçi aday olarak New York Belediye Başkanlığı için yarışacak.


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