Siyonistlere New York'ta büyük şok: Müslüman aday Filistin aktivisti Zohran Mandani ön seçimi kazandı

ABD'nin New York eyalaetinin Temsilciler Meclisi Üyesi 33 yaşındaki Hint asıllı Müslüman sosyalist ve Filistin destekçisi Zohran Mamdani, Demokrat Parti'den 11 kişinin yarıştığı ön seçimleri kazandı. Zohran Mandani'nin annesi Mirabai Films şirketinin sahibi olan yönetmen. Babası ise Columbia Üniversitesi Afrika Çalışmaları Enstitüsü Müdürü görevini üstlenmiş olan Pittsburgh ( BA ) Tufts ( MA ) Harvard Üniversitesi'nde doktorasını tamamlamış bir akademisyen Mahmud Mamdani.

Mamdani'nin rakibi ise cinsel taciz skandallarıyla adı anılan ve yüzde 36.4 oyla ikinci sırada kalan eski New York Valisi Andrew Cuomo olacak. Ön seçim öncesi yapılan anketlerde 33 yaşındaki New York Temsilciler Meclisi Üyesi Mamdani’nin, Trump'ın destekçisi Cuomo’yu geride bıraktığı görülmüştü. Demokratların kalesi konumundaki New York'taki ön seçim, kasım ayındaki yerel seçimlerde kimin belediye başkanı olacağını belirleyecek. Mamdani 4 Kasım'da seçildiği takdirde kentin ilk Müslüman ve Hint kökenli Amerikalı belediye başkanı olacak.

"Netanyahu'yu tutuklattıracağım"

Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) 21 Kasım'da "Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan ötürü" İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında çıkardığı tutuklama emrini uygulayacağını söyleyen Mandani, "Netanyahu kente gelirse onu tutuklattıracağım" ifadelerini kullanmıştı.









Mevcut başkanı sıkı İsrail destekçisi

New York'un mevcut belediye başkanı Eric Adams ise sıkı bir İsrail destekçisi olarak biliniyor.

Cumhuriyetçilerin adayı Sliwa olacak

Önceki seçimde de Cumhuriyetçi Partiden aday olan, sokak güvenliği için "Koruyucu Melekler" adlı organizasyonun kurucusu ve radyo sunucusu Curtis Sliwa, 4 Kasım’da Cumhuriyetçi aday olarak New York Belediye Başkanlığı için yarışacak.

Curtis Sliwa







