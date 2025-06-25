Trump seçimde Müslüman aday Mamdani'nin kazanmasını saçma buldu

"Sonunda oldu, Demokratlar çizgiyi aştı. Yüzde 100 komünist bir deli olan Zohran Mamdani, Demokrat ön seçimini kazandı ve Belediye Başkanı olma yolunda."

"Sonunda oldu, Demokratlar çizgiyi aştı. Yüzde 100 komünist bir deli olan Zohran Mamdani, Demokrat ön seçimini kazandı ve Belediye Başkanı olma yolunda."

Konuyla ilgili yaptığı diğer bir paylaşımda da Trump, Demokratları tekrar "oyuna" sokmak için bir fikri olduğunu kaydederek, Texas'ın Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Jasmine Crockett'in gelecek seçimlerde ABD başkan adayı olması, New York Temsilciler Meclisi Demokrat üyesi Alexandria Ocasio-Cortez ve Mamdani'nin de üst düzeyden kabineye alınması önerisinde bulundu.