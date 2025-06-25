Trump seçimde Müslüman aday Mamdani'nin kazanmasını saçma buldu

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından New York'taki ön seçim sonuçlarına ilişkin yaptığı paylaşımda, Müslüman aday Mamdani için "Komünist bir deli" ifadelerini kullandı.
Trump, Truth Social sosyal medya hesabından New York'taki ön seçim sonuçlarına ilişkin paylaşım yaptı.
"Ülkemiz sıkıntı içerisinde"
Konuyla ilgili yaptığı diğer bir paylaşımda da Trump, Demokratları tekrar "oyuna" sokmak için bir fikri olduğunu kaydederek, Texas'ın Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Jasmine Crockett'in gelecek seçimlerde ABD başkan adayı olması, New York Temsilciler Meclisi Demokrat üyesi Alexandria Ocasio-Cortez ve Mamdani'nin de üst düzeyden kabineye alınması önerisinde bulundu.
ABD'nin New York kentinde dün düzenlenen Demokrat Partinin belediye başkanlığı ön seçimlerinde, New York Temsilciler Meclisi Üyesi Zohran Mamdani, 4 Kasım'da yapılacak seçimlere girecek adayların yarışında resmi olmayan sonuçlara göre sandıktan birinci çıkmıştı.
Demokrat sosyalist kimliğiyle öne çıkan Hint asıllı ve Uganda doğumlu Müslüman aday Mamdani, en önemli rakibi olarak bilinen 67 yaşındaki eski New York Valisi Andrew Cuomo'yu geride bırakıp, geleneksel Demokrat Parti destekçilerini şaşırtmıştı.