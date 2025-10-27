Trump: 2028’de yeniden aday olmayı çok isterim

"Bunu yapmayı çok isterim. Anketlerde en iyi sonuçlara sahibim" dedi. Trump, ABD anayasasına göre iki dönemle sınırlandırılmış başkanlık görevinin uzatılması konusunda ‘yasal mücadele’ verip vermeyeceği sorulduğunda ise bu konuyu henüz düşünmediğini bildirdi. Başkanlık seçiminde kendisi dışında aday olabilecek kişilere de değinen Trump, yönetiminde ‘harika insanlar’ın bulunduğunu kaydetti. Gazeteciler isim vermesi için ısrar edince Trump, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'yu göstererek, “Harika insanlarımız var; bunlara girmeme gerek yok. İçlerinden biri tam burada duruyor”