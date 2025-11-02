ABD Başkanı Trump’tan Nijerya hükümetine askeri müdahale uyarısı

Yeni Şafak
09:272/11/2025, Pazar
IHA
ABD Başkanı Donald Trump, Nijerya hükümetinin Hristiyanların öldürülmesine izin vermeye devam etmesi halinde ülkeye askeri müdahalede bulunabileceklerini belirterek, "Buradan Savaş Bakanlığımıza (Savunma Bakanlığı) muhtemel bir harekâta hazırlanması talimatını veriyorum" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump’tan Nijerya’daki şiddet olayları ile ilgili açıklama geldi. Kendisine ait Truth sosyal medya platformundan bir paylaşım yapan Trump, Nijerya hükümetinin Hristiyanların öldürülmesini engellemesi gerektiğini vurgulayarak, "Eğer Nijerya hükûmeti Hristiyanların öldürülmesine izin vermeye devam ederse, ABD derhal Nijerya’ya yapılan tüm yardım ve desteği kesecek. Ayrıca itibarını yitirmiş bu ülkeye silahlı müdahalede bulunarak bu korkunç zulümleri işleyen teröristleri tamamen yok edebiliriz" uyarısında bulundu. ABD ordusunun bu ihtimale karşı tetikte olacağını söyleyen Trump, "Buradan Savaş Bakanlığımıza (Savunma Bakanlığı) muhtemel bir harekâta hazırlanması talimatını veriyorum. Eğer saldırırsak, bu hızlı, acımasız ve ‘tatlı’ olacak. Tıpkı terörist haydutların bizim sevgili Hristiyanlarımıza saldırdığı gibi" ifadelerini kullandı. Trump, "Uyarı: Nijerya hükümeti hemen harekete geçmeli!" dedi.



