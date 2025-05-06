Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Donald Trump: Husilere saldırıları durduruyoruz

Donald Trump: Husilere saldırıları durduruyoruz

19:166/05/2025, Salı
G: 6/05/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
Trump, Kanada Başbakanı Carney ile yaptığı basın toplantısında Husilere yönelik aldığı kararı açıkladı.
Trump, Kanada Başbakanı Carney ile yaptığı basın toplantısında Husilere yönelik aldığı kararı açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Yemen'deki Husilerin savaşmak istemediğini belirterek, "Şu andan itibaren saldırıları durduruyoruz." açıklamasında bulundu. Trump, Husilerin gemilere saldırmayacaklarına dair sözüne güvendiklerini de ifade etti.

ABD, Yemen'deki İran destekli Husilere yönelik saldırılarını durdurma kararı aldı.

Söz konusu gelişmeyi ise
ABD Başkanı Donald Trump
duyurdu.

YouTube
Donald Trump: Husilere saldırıları durduruyoruz
Dünya
06 Mayıs, Salı

"Husilere yönelik tüm saldırıları durduruyoruz"

Kanada Başbakanı Mark Carney
ile yaptığı basın toplantısında konuşan Trump, Husilerin savaşmak istemediğini ve şu andan itibaren Husilere yönelik tüm saldırıları durdurduklarını söyledi.

Ayrıca Trump, Husilerin gemilere saldırmayacaklarına dair sözüne güvendiklerini de ifade etti.



#Donald Trump
#Husiler
#Saldırı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
MSÜ tercih sonuçları sorgulama 2025: MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? Pertem sorgu sayfası