Trump, Kanada Başbakanı Carney ile yaptığı basın toplantısında Husilere yönelik aldığı kararı açıkladı.
ABD Başkanı Donald Trump, Yemen'deki Husilerin savaşmak istemediğini belirterek, "Şu andan itibaren saldırıları durduruyoruz." açıklamasında bulundu. Trump, Husilerin gemilere saldırmayacaklarına dair sözüne güvendiklerini de ifade etti.
ABD, Yemen'deki İran destekli Husilere yönelik saldırılarını durdurma kararı aldı.
Söz konusu gelişmeyi ise
ABD Başkanı Donald Trump
duyurdu.
Donald Trump: Husilere saldırıları durduruyoruz
Dünya
06 Mayıs, Salı
"Husilere yönelik tüm saldırıları durduruyoruz"
"Husilere yönelik tüm saldırıları durduruyoruz"
Kanada Başbakanı Mark Carney
ile yaptığı basın toplantısında konuşan Trump, Husilerin savaşmak istemediğini ve şu andan itibaren Husilere yönelik tüm saldırıları durdurduklarını söyledi.
Ayrıca Trump, Husilerin gemilere saldırmayacaklarına dair sözüne güvendiklerini de ifade etti.
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