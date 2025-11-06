ABD: Abraham Anlaşmaları'na bir ülke daha katılacak

ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff
ABD Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Orta Doğu'ya dair açıklamada bulunarak, Abraham Anlaşmaları'na bir ülkenin daha katılacağını ifade etti.
Miami'de düzenlenen Amerika İş Forumu'na katılan Trump'ın Özel Temsilcisi Witkoff, Orta Doğu'ya ilişkin önemli bir açıklama yaptı.
"Bu akşam, Abraham Anlaşmaları'na bir ülkenin daha katıldığını ve İsrail ile ilişkilerin normalleştiğini açıklayacağız."
diyen Witkoff, anlaşmaya katılacak ülkenin bilgisini ise paylaşmadı.
