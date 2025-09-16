AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Netanyahu'ya tepki: Sözleri yok hükmündedir

AK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan sözleriyle ilgili, "Soykırım şebekesinin başkanı Netanyahu’nun sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan sözleri yok hükmündedir" dedi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail Başbakanı Netanyahu’nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında söylediği sözlere cevap verdi.
AK Parti Sözcüsü Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında,
"Soykırım şebekesinin başkanı Netanyahu’nun sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan sözleri yok hükmündedir. Netanyahu’nun, insanlığın ortak değeri Kudüs’ü kendi mülkü zanneden hezeyanları, insanlığın tüm değerlerine düşmanlık ifade ediyor. Bu sözler insanlık düşmanı fanatizmin insanlara ve değerlere dönük soykırımcılığının yeni bir suçunu teşkil ediyor. İnsanlık bu şebekenin tehdidi altındadır. Bunlara verilecek cevabın insanlık ittifakının cevabı olması gerekir"
ifadelerini kullandı.
NE OLMUŞTU?
İsrail Başbakanı Netanyahu, "Biz buradayız. Kudüs bizim şehrimiz. Sayın Erdoğan, bu sizin şehriniz değil. Bu bizim şehrimiz. Her zaman bizim şehrimiz olacak. Bir daha bölünmeyecek” şeklinde konuşmuştu.
