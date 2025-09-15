Trump'ın 'Katar' yalanını ABD basını ortaya çıkardı: Netanyahu ile bir saat önceden konuşmuş

ABD Başkanı Trump, İsrail'in Katar'daki Hamas müzakere heyetine saldırısından haberdar olmadığını söylemişti. ABD ABD merkezli Axios, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun saldırıdan yaklaşık 1 saat önce ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştüğünü yazdı.
ABD merkezli Axios haber sitesinin isminin açıklanmasını istemeyen İsrailli yetkililere dayandırdığı haberinde, ABD'nin, iddia ettiği gibi Katar saldırısından son dakika değil daha önce haberdar olduğu ifade edildi.
Trump'la konuştuktan 51 dakika sonra vurdular
Habere göre, İsrailli yetkililer, Netanyahu'nun ABD yerel saatiyle 08.00'de Trump'ı aradığını, Katar'a saldırının ise 08.51'de yaşandığını belirtti.
"Trump 'hayır' demedi, istese durdururdu"
Her iki yetkili de görüşme esnasında füzelerin ateşlenmediğini ve Trump'ın karşı çıkması durumunda İsrail'in vazgeçebileceğini savundu.
"Amerikalılar bir şov sahneliyor"
ABD tam tersini söylemişti
ABD'li yetkililer ise füzeleri havada gördüklerini ve İsrail'den izahat istediklerini bu şekilde saldırıdan haberdar olduklarını savunmuştu.
ABD'nin saldırıdan haberdar olmasının ardından ise Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un Katar'ı bilgilendirmek istediği ancak geç kaldığı ileri sürülmüştü.
İsrail'in Katar'a saldırısında 6 kişi yaşamını yitirmişti
İsrail ordusu, 9 Eylül'de Doha'da Hamas müzakere heyetinin bulunduğu binaya savaş uçaklarıyla saldırı düzenlemişti.
Hamas'ın lider kadrosunun kurtulduğu saldırıda, Hamas Siyasi Büro üyesi Halil el-Hayye'nin oğlu ile 4 Hamas mensubu ve bir Katar polisi olmak üzere 6 kişi yaşamını yitirmişti.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise 10 Eylül'de yaptığı açıklamada, Katar'a, "Ya onları sınır dışı edersiniz ya da adalete teslim edersiniz. Bunu yapmazsanız, biz yapacağız." ifadeleriyle yeni saldırı tehdidinde bulunmuştu.