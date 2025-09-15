Yeni Şafak
Trump'ın 'Katar' yalanını ABD basını ortaya çıkardı: Netanyahu ile bir saat önceden konuşmuş

22:4615/09/2025, Pazartesi
G: 15/09/2025, Pazartesi
AA
Netanyahu, Katar saldırısından önce Trump ile telefonda görüşmüş.
ABD Başkanı Trump, İsrail'in Katar'daki Hamas müzakere heyetine saldırısından haberdar olmadığını söylemişti. ABD ABD merkezli Axios, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun saldırıdan yaklaşık 1 saat önce ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştüğünü yazdı.

ABD merkezli Axios haber sitesinin isminin açıklanmasını istemeyen İsrailli yetkililere dayandırdığı haberinde, ABD'nin, iddia ettiği gibi Katar saldırısından son dakika değil daha önce haberdar olduğu ifade edildi.

Trump'la konuştuktan 51 dakika sonra vurdular

Habere göre, İsrailli yetkililer, Netanyahu'nun ABD yerel saatiyle 08.00'de Trump'ı aradığını, Katar'a saldırının ise 08.51'de yaşandığını belirtti.

"Trump 'hayır' demedi, istese durdururdu"

Üst düzey bir yetkili,
"Trump, saldırıdan füzeler ateşlenmeden önce haberdardı. Önce Trump ile Netanyahu arasında siyasi düzeyde, ardından da askeri kanallar aracılığıyla görüşme oldu. Trump 'Hayır' demedi."
ifadelerini kullandı.
Diğer bir yetkili de ABD'ye "yeteri kadar önce" haber verildiğini belirterek
"Trump saldırıyı durdurmak istese durdurabilirdi. Ama yapmadı."
dedi.

Her iki yetkili de görüşme esnasında füzelerin ateşlenmediğini ve Trump'ın karşı çıkması durumunda İsrail'in vazgeçebileceğini savundu.

"Amerikalılar bir şov sahneliyor"

Başka bir İsrailli yetkili de Trump yönetiminin saldırıyı bilmediğine dair açıklamalarına ilişkin,
"Amerikalılar bir şov sahneliyor. Biz onları saldırı konusunda bilgilendirdik."
dedi.
Bir diğer İsrailli yetkili ise ABD'nin kendini saldırıdan uzak tutmak için açık sebepleri olduğunu söyleyerek
"Kamuya yaptıkları açıklamalar, şüpheyle karşılanmalıdır."
görüşünü paylaştı.

ABD tam tersini söylemişti

ABD Başkanı Trump, söz konusu saldırıdan haberdar olup olmadığına ilişkin bir soruya "Hayır" yanıtını vermişti ve Katar'ı "önemli bir ortak" olarak nitelendirmişti.

ABD'li yetkililer ise füzeleri havada gördüklerini ve İsrail'den izahat istediklerini bu şekilde saldırıdan haberdar olduklarını savunmuştu.

ABD'nin saldırıdan haberdar olmasının ardından ise Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un Katar'ı bilgilendirmek istediği ancak geç kaldığı ileri sürülmüştü.

İsrail'in Katar'a saldırısında 6 kişi yaşamını yitirmişti

İsrail ordusu, 9 Eylül'de Doha'da Hamas müzakere heyetinin bulunduğu binaya savaş uçaklarıyla saldırı düzenlemişti.

Hamas'ın lider kadrosunun kurtulduğu saldırıda, Hamas Siyasi Büro üyesi Halil el-Hayye'nin oğlu ile 4 Hamas mensubu ve bir Katar polisi olmak üzere 6 kişi yaşamını yitirmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise 10 Eylül'de yaptığı açıklamada, Katar'a, "Ya onları sınır dışı edersiniz ya da adalete teslim edersiniz. Bunu yapmazsanız, biz yapacağız." ifadeleriyle yeni saldırı tehdidinde bulunmuştu.



