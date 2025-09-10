Netanyahu Katar saldırısını meşrulaştırmak için 11 Eylül'ü bahane etti

Terör devleti İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu, dün Katar’da Hamas’ın müzakere heyetine yönelik düzenlenen ve beş Hamas üyesinin şehit olduğu hava saldırısını savunurken, 11 Eylül saldırılarını örnek göstererek meşrulaştırmaya çalıştı.

"ABD ile aynı çizgide hareket ettik"

Netanyahu, yaptığı açıklamada Hamas'a yönelik 'terörist' hezeyanında bulunarak, "11 Eylül'den sonra ABD ne yaptı? Bu korkunç suçu işleyen teröristleri, nerede olurlarsa olsunlar, bulup yakalamaya söz verdi. Dün de biz aynı çizgide hareket ettik." ifadelerini kullandı.

Katar'a ve Hamas'a destek veren ülkeleri tehdit etti

7 Ekim'den sonra Hamas'ın 'peşlerine düştüklerini' ifade eden Netanyahu, dünkü saldırı üzerinden Katar'a ve Hamas üyelerine destek veren ülkeleri hedef alarak, "Ya onları sınır dışı edersiniz ya da adalete teslim edersiniz. Çünkü bunları yapmazsanız, biz yaparız." sözleriyle tehditler savurdu.







