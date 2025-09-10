Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Netanyahu Katar saldırısını meşrulaştırmak için 11 Eylül'ü bahane etti

21:4810/09/2025, Çarşamba
Netanyahu, Hamas'a ve Katar'a destek veren ülkelere yönelik tehditler de savurdu.
Dün Katar'ı ve bugün de Yemen'i hedef alan İsrail, 'Hamas' bahanesiyle gerçekleştirdiği saldırıları 11 Eylül'ü örnek göstererek meşrulaştırmaya çalıştı. ABD'nin 11 Eylül'den sonra 'teröristlerin' peşine düştüğünü ifade eden Netanyahu, kendilerinin de bu çizgide hareket ettiklerini savundu. Netanyahu, Doha'daki dünkü saldırı üzerinden Katar'a ve Hamas'a destek veren ülkeleri de tehdit etti.

Terör devleti İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu, dün Katar’da Hamas’ın müzakere heyetine yönelik düzenlenen ve beş Hamas üyesinin şehit olduğu hava saldırısını savunurken, 11 Eylül saldırılarını örnek göstererek meşrulaştırmaya çalıştı.

"ABD ile aynı çizgide hareket ettik"

Netanyahu, yaptığı açıklamada Hamas'a yönelik 'terörist' hezeyanında bulunarak, "11 Eylül'den sonra ABD ne yaptı? Bu korkunç suçu işleyen teröristleri, nerede olurlarsa olsunlar, bulup yakalamaya söz verdi. Dün de biz aynı çizgide hareket ettik." ifadelerini kullandı.

Katar'a ve Hamas'a destek veren ülkeleri tehdit etti

7 Ekim'den sonra Hamas'ın 'peşlerine düştüklerini' ifade eden Netanyahu, dünkü saldırı üzerinden Katar'a ve Hamas üyelerine destek veren ülkeleri hedef alarak, "Ya onları sınır dışı edersiniz ya da adalete teslim edersiniz. Çünkü bunları yapmazsanız, biz yaparız." sözleriyle tehditler savurdu.



