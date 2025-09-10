Yeni Şafak
İsrail Yemen'in kalbini vurdu: Dün Katar bugün Sana

17:2010/09/2025, الأربعاء
G: 10/09/2025, الأربعاء
İsrail ordusu, son 48 saat içerisinde Suriye ve Katar'a gerçekleştirdiği saldırıların ardından Yemen'in başkenti Sana'ya da hava saldırısı düzenledi.

Katar'ın başkenti Doha'daki Hamas'ın üst düzey yöneticilerini hedef alalan İsrail, şimdi de Yemen'in başkenti Sana'yı vurdu.

Yemen'in El-Mesira televizyon kanalının haberinde, Husilere bağlı silahlı kuvvetlerin hava savunma sistemlerinin Sana'ya saldırı başlatan İsrail uçaklarına karşı mücadele ettiği aktarıldı.


Haberde konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmedi.


İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Sana ve Cevf bölgelerinde Husilere ait hedeflere saldırı düzenlendiği, hedefler arasında askeri kamplar, Askeri Halkla İlişkiler Merkezi ve bir yakıt deposunun bulunduğu iddia edildi.


Halkla İlişkiler Merkezi'nin propaganda için kullanıldığı öne sürülerek askeri kamplarda ise operasyon ve istihbarat odalarının da olduğu savunuldu.


İsrail, Yemen'e yönelik saldırıların devam edeceği tehdidinde bulundu.

Böylece İsrail'in son 48 saat içinde hedef aldığı ülke sayısı Yemen, Katar ve Suriye olmak üzere üçe çıktı. Ayrıca Lübnan, Gazze Şeridi ve Batı Şeria'ya da günlük saldırılar düzenleniyor.

Çanlar çalıyor

İsrail operasyonun adını 'Çanlar Çalıyor' olarak duyurdu.

Yemen'e gerçekleştirilen saldırının ardından İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz sosyal medya hesabı X'ten açıklama yaptı. Katz, Daha fazla saldırı yapacağımıza söz vermiştik. Bugün Yemen'deki Husilere bir başka acı darbe daha indirdik. Çanlar Çalıyor Operasyonu kapsamında İsrail Savunma Kuvvetler, başkent Sana ve Yemen'in diğer bölgelerindeki askeri kamplarını vurdu' açıklaması yapıldı.




